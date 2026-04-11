UŽIVO FNC Ljubljana: Pogrešno pročitali bodove nakon meča!?

Vodeća MMA organizacija jugoistočne Europe Fight Nation Championship vraća se u Sloveniju, na rasporedu je 29. event u ljubljanskoj Areni Stožice na kojoj su i 24sata. I već u drugoj borbi večeri nesvakidašnja, bizarna situacija.

FIGHT CARD:

Jivko Stoimenkov pobjedio tehničkim nokautom Denisa Porčića (druga runda)

U prvoj borbi glavnog dijela carda sastali su se domaći borac Denis Porčić i Bugarin Jivko Stoimenkov. Borbu su održali u catchweightu do 88 kilograma, a Stoimenkov je slavio vrlo brzo, u 54. sekundi druge runde. U jednom trenutku Porčić, koji se opraštao od MMA-a, pokazao je sucu na nogu. Isprva se činilo da je krivo stao te da mu je možda napuknuo ligament gležnja. Sudac mu je dao vremena da se oporavi, no Slovenac nije uspio, pa je borba službeno proglašena tehničkim nokautom u korist Bugarina.

Alexander Drabinc pobijedio Milana Kaldeca (podijeljena sudačka odluka)

Alexander “Rus” Drabinc zapalio je dvoranu ušavši u Arenu Stožice obučen u samuraja, na oduševljenje slovenske publike. Protivnik mu je bio bosanskohercegovački teškaš Milan Kaldec. Bio je to meč u kojem je jedna nula u rubrici poraza morala nestati, a umalo se ni to nije dogodilo. Drabinc je dobro ušao u prvu rundu, no Kaldec ga je hrvao i nekoliko puta pokušao srušiti. Prvi put “Rusa”, koji je zapravo po nacionalnosti Slovenac, a nadimak mu je samo nadimak, spasio je ilegalni potez kada se uhvatio za žicu. Vidio je to i sudac Šintić, no kako je Kaldec na kraju uspio u rušenju, pustio je da se akcija nastavi.

Nakon nekoliko pokušaja Drabinc je ustao, a Kaldec ga je opet rušio. Slovenac se još jednom uhvatio za kavez. Ovoga puta sudac nije imao obzira i oduzeo mu je bod. Do kraja runde, posebno na samom kraju, domaći borac nanizao je nekoliko razornih krošea, ali zbog oduzimanja boda nije mogao dobiti rundu.

U sljedeće dvije runde Drabinc je bio dominantniji, a na kraju posljednje poslao je protivnika u nokdaun, no već umoran nije ga uspio završiti na parteru. Pred kraj je bacio nekoliko razornih laktova, a Kadlecu se na čelu pojavila jasno vidljiva modrica. Ipak, borba je otišla na odluku, a onda je uslijedio šok. Jedan sudac pobjedu 29-28 dao je Drabincu, no preglasala su ga dvojica ostalih koji su meč vidjeli kao neriješen (28-28). Na kraju su objavili da je došlo do pogreške i podijeljenom odlukom slavio je Slovenac te je tako stigao do omjera od četiri pobjede bez poraza.

Vuk Lekić pobijedio Sašu Klinca (sudačka odluka)

Uvodni meč preliminarnog dijela FNC-a 29 u Ljubljani bio je onaj između srpskog borca Vuka Lekića i domaćeg Saše Klinca. Iako je Lekić hrvač, a Klinc kikboksač koji se za ovaj meč pripremao na Tajlandu, borba se odvijala isključivo u stand-upu i tu je, iznenađujuće, slavio srpski borac. Nakon tri runde velikog rata, u kojem je u posljednjoj laktom po čelu raskrvario Klinca, borba je nakon sudačke odluke, zbog štete, otišla na stranu Lekića.