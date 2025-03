Deschamps: Hrvati su odmorniji jer manje igraju u klubovima. Modrić? Možemo ga ograničiti

Francuska nogometna reprezentacija imat će težak zadatak protiv Hrvatske u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige nacija. "Vatreni" brane 2-0 prednost iz prve utakmice, a "tricolori" će u Parizu pokušati doći do preokreta. Francuski izbornik Didier Deschamps najavio je utakmicu.

- Snaga i volja postoje, kontekst je takav da igramo kod kuće, pred 80 tisuća ljudi, moramo biti efikasni i vrlo solidni u obrani. Želja će biti nesporna, ali utakmicu ne treba uspoređivati s onom 2013. s Ukrajinom, kad smo dobili 3:0. Znamo kakav je ulog. Pripremamo se, vidio sam da su igrači vrlo motivirani, to se nažalost nije pokazalo na terenu - rekao je pa nastavio:

Split: Konferencija za medije francuske nogometne reprezentacije | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Utakmice reprezentacije su uvijek komplicirane. Dosta je umora jer igrači u klubovima moraju ostvariti brojne ciljeve. Isti problem ima Zlatko Dalić, ali možda njegovi igrači igraju manje nego moji pa su manje umorni. To ne znači da treba banalizirati ove dvije utakmice. Psihološki se to može dogoditi. Pogotovo u prvoj utakmici.

Prva utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Novinari su pitali Deschampsa je li ga iznenadilo to što je Modrić s 39 godina izgledao toliko poletno i svježe.

- On je veliki igrač koji je uvijek bio ključan za reprezentacija. Igra u Realu, ne po 90 minuta, ali igra i ostao je na tom nivou. U sredini je i odlični Kovačić koji je također manje igrao u Cityiju u posljednje vrijeme, pa isto tako Ćaleta-Car nije puno igrao u Lyonu, a u Splitu je bio dobar. Hrvati su svježiji. Modrić je obilježio hrvatski nogomet. Kako ga čuvati? Malo ga ograničiti možemo, ali ima inteligenciju da se dobro kreće i dodavanjima nađe rješenje.

Prva utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Vezni red Francuske nije briljirao na Poljudu, a francuski izbornik najavio je promjene.

- Vezni igrači moraju biti malo kreativniji, ali nedostajala nam je tehnička čistoća. Ne mogu reći tko će početi utakmicu, no moramo imati balans kojeg nije bilo u Splitu gdje smo upali u mnogo loših faza - rekao je pa odgovorio na pitanje jesu li Francuzi podcijenili Hrvatsku.

Prva utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Ne, nikako. Iako s francuske strane to možemo misliti, ali znao sam da je Hrvatska jedna od najboljih reprezentacija na svijetu. To je odlična ekipa, imaju igrače koji su malo stariji, ali su i dalje vrlo dobri. Čestitao sam Daliću na televiziji u Hrvatskoj, on drži Hrvatsku na najvišoj mogućoj razini.

Kylian Mbappé bio je aktivan na Poljudu, ali nije uspio zabiti.

- Kylian je u formi, nije bio efikasan u Splitu, no bio je dobar na terenu, puno se trudio. Treba reći i da su obrane Livakovića bile odlične. On i Dembele su najbolji golgeteri, najbitnija je njihova suradnja. Imali smo nekad u ekipi trojicu najboljih strijelaca u ligama Petice, to ništa ne jamči - rekao je Dechamps.

Prva utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Osim njega, na press konferenciji je bio i Realov Aurélien Tchouaméni koji je najavio dvoboj.

- Utakmica nije kao bilo koja druga, nismo bili na razini u Splitu, znamo što smo dobro i loše napravili i želimo pokazati potpuno drugo lice našim navijačima. Navikli smo razgovarati između sebe, vidjeli smo što nije u redu i moramo to promijeniti. Ostat ćemo mirni, smireni i koncentrirani da bismo dobili Hrvatsku - rekao je pa priznao da motivacija za Ligu nacija nije ista kao za druga natjecanja.

Prva utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Motivacija nije uvijek ista, treba biti iskren. Može varirati, odlučnost je važna, ali ako nosimo dres našeg kluba ili reprezentacije ne bi trebalo biti razlike, moramo imati volju za pobjedom. Htjeli smo se plasirati među četiri, prvu smo bitku izgubili, poraz 2:0 nismo očekivali, sve ćemo učiniti da što prije zabijemo i začinimo susret.

Prva utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Modrićev suigrač iz Reala nahvalio je Hrvatsku i Modrića.

- Hrvatska je odlična, imaju odlične igrače, nismo iznenađeni, znali smo da će biti jak suparnik. Tako će biti i u uzvratu. Luka Modrić je legenda Reala i nogometa, sjajno je igrati s njima i biti s njim izvan terena jer je odlična osoba - zaključio je.