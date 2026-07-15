Deschamps kritizirao suđenje, a legendarni Collina ga ušutkao: Naši suci su svjetske klase

Nakon poraza Francuske od Španjolske rezultatom 2-0, izbornik 'trikolora' Didier Deschamps kritizirao je glavnog suca. Nije bio zadovoljan predstavom svojih igrača i rekao je da su Španjolci zasluženo pobijedili, ali je uputio oštru kritiku sucima. Glavni sudac na susretu bio je Salvadorac Ivan Barton.

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- Naša je krivnja. Ali postavit ću jedno pitanje: Je li sudac bio na razini suđenja za polufinale? Neću sam odgovoriti na to pitanje. Bilo je dosta spornih situacija. Ako išta kažem, zvučat ću kao plačljivac jer smo izgubili. Ali pitam vas je li sudac dorastao zadatku suđenja polufinala. Bila je ta situacija kod penala, ali nije samo to, to dolazi povrh svega ostalog. Nemam ništa protiv večerašnjeg suca, ali postavite si pitanje, izjavio je netom nakon susreta Francuz.

Foto: Hannah McKay

Odgovorio mu je legendarni i neustrašivi Pierluigi Collina. Šef Fifinog sudačkog odbora obranio je kolegu i izravno te kratko odgovorio na pitanje francuskog izbornika.

- Da, definitivno jest. Naši suci su svjetske klase.