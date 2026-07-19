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Deschamps nakon poraza: Ovo je SP i nema ništa ljepše. Ostaje žal zbog susreta sa Španjolskom

Piše Ivan Kužela,
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Deschamps nakon poraza: Ovo je SP i nema ništa ljepše. Ostaje žal zbog susreta sa Španjolskom
Foto: SAM NAVARRO
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Engleska je u ludoj golijadi svladala Francusku 6-4 i uzela broncu, a Deschamps je nakon zadnje utakmice na klupi 'trikolora' priznao: prvo poluvrijeme bilo je katastrofa, a zbog susreta sa Španjolskom mnogo žali

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Engleska je osvojila brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu nakon što je u spektakularnoj utakmici svladala Francusku 6-4. U Miamiju je viđena prava golijada, a susret je obilovao preokretima i atraktivnim akcijama. Susret je prokomentirao francuski izbornik Didier Deschamps kojemu je ovo bila zadnja utakmica na klupi 'trikolora'.

FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England
Foto: Carlos Barria

- Poraz boli, ali ne smijemo zaboraviti da smo gubili 4-0. Odigrali smo užasno prvo poluvrijeme. U nastavku smo dobro reagirali, počeli raditi ono što znamo i imali dvije prilike za izjednačenje na 4-4. Nakon toga smo se morali još više otvoriti. To je ono što znamo raditi, ali u prvom poluvremenu to nismo pokazali. Odgovornost je moja jer vjerojatno nisam učinio ono što je bilo potrebno.

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Svjestan je žala kojeg njegova reprezentacija i on osjećaju. Najviše žali zbog loše odigrane utakmice protiv Španjolske.

- Naravno da se nešto osjeća, čak i ako poraz boli. Bilo bi ljepše završiti turnir na trećem mjestu. Došli smo s velikim ambicijama i napravili dosta pozitivnih stvari. Propustili smo utakmicu protiv Španjolske. Oni su protiv nas odigrali vrlo dobro. Ipak, nije sve bilo loše. Imamo skupinu s mnogo nogometne kvalitete i imali smo dovoljno snage za ostvariti bolji rezultat.

FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England
Foto: SAM NAVARRO

Bez obzira na rezultat, ovo SP ostat će mu kao lijepa uspomena.

- Na osobnoj razini bila je to velika avantura. Ovih osam tjedana bilo je prekrasno. Razočaranje postoji na sportskom planu. Imali smo priliku stvoriti emocije za desetke milijuna Francuza. Ovo je Svjetsko prvenstvo, nema ništa ljepše. Kao što nema ničeg ljepšeg od nošenja dresa francuske reprezentacije, zaključio je Deschamps.

FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England
Foto: Carlos Barria

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