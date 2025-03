Deschamps napušta Francuze, a tko preuzima? Jedan podatak jako brine protivnike Hrvatske

Gdje su nestali svi ti treneri? Francuski sportski mediji redovito se bave ovom temom, i to s dobrim razlogom: nogometni menadžeri iz te zemlje više nisu traženi u inozemstvu. Dani kada su Arsène Wenger i Gérard Houllier otvarali vrata Jeanu Tigani, Rémiju Gardeu, Claudeu Puelu i drugima da treniraju u Engleskoj, davno su prošli. Prema pisanju The Guardiana, u 2000-ima i 2010-ima, francuski menadžeri mogli su pronaći posao i u La Ligi i Serie A, kao što su to učinili Philippe Montanier u Real Sociedadu i Rudi Garcia u Romi i Napoliju – ne računajući Zinedinea Zidanea i Didiera Deschampsa, koje se zapravo i ne može smatrati "iseljenicima" u Real Madridu i Juventusu.

To više nije slučaj, a posebnu važnost dobiva sada kada je Deschamps, čija francuska reprezentacija igra protiv Hrvatske u četvrtfinalu i polufinalu Lige nacija, ušao u završnu fazu svoje 14-godišnje suradnje s "les bleusima" i potvrdio da će napustiti svoju poziciju po završetku Svjetskog prvenstva 2026. Tko bi ga mogao naslijediti?

Problem jezične barijere?

Od 78 trenerskih pozicija u Premier ligi, La Ligi, Serie A i Bundesligi, samo jednu zauzima Francuz: Patrick Vieira, bivši trener New York Cityja i Crystal Palacea, koji je preuzeo Genou od Alberta Gilardina prošlog studenog i, čini se, spasio najstariji talijanski klub od ispadanja.

Nešto niže na engleskoj nogometnoj piramidi, Régis Le Bris dobro radi u Sunderlandu, a Valérien Ismaël je prošlog mjeseca Blackburn učinio svojim četvrtim engleskim klubom nakon Barnsleyja, West Broma i Watforda. To je sve, osim ako se ne uzmu u obzir Wilfried Nancy iz Columbus Crewa i menadžeri koji su prihvatili unosne angažmane na Bliskom istoku – Laurent Blanc u Al-Ittihadu, Christophe Galtier u Al-Duhailu, Sabri Lamouchi u Al-Riyadhu. S obzirom na ugled Francuske po pitanju kvalitete treniranja mladih talenata i status nogometne velesile, ovo je poražavajući rezultat.

Deschamps je ponudio objašnjenje za ovo. Prema njegovim riječima, francuski menadžeri pate od "jezičnog hendikepa". Rekao je: "Nismo dovoljno dobri u tom pogledu. Strani menadžer koji radi u Francuskoj možda ne govori francuski; mi ćemo to prihvatiti. Ali idite u Italiju, Englesku ili Španjolsku, ako ne govorite jezik te zemlje, nećete ni biti uzeti u obzir."

Svatko tko je morao prisustvovati konferenciji za novinare Jacquesa Santinija, dok je kratko vodio Spurse, potvrdit će da Deschamps ima pravo. Činjenica da su Vieira i Ismaël trojezični, a Le Bris se ne bi trebao sramiti svog engleskog, to i potvrđuje. Kada je prošla moda zapošljavanja sunarodnjaka Wengera i Aiméa Jacqueta, francuskim menadžerima nije ostalo mnogo toga, pa su, kad su odlazili u inozemstvo, obično završavali na poslovima u frankofonim zemljama, posebno u Africi, gdje su Robert Nouzaret, Claude Le Roy, Alain Giresse i Patrice Neveu trenirali 13 reprezentacija od 1980-ih nadalje.

Pad i u reprezentativnom nogometu

I to postaje stvar prošlosti. Nekada je bilo najmanje desetak francuskih menadžera na čelu nacionalnih timova. Sada ih je sedam, od nedavnog imenovanja Rudija Garcije za izbornika Belgije. Willy Sagnol i Hervé Renard (nekada u Cambridgeu i Zambiji) i dalje su na čelu Gruzije, odnosno Saudijske Arabije. Demokratska Republika Kongo, Mauricijus, Južni Sudan i Haiti također imaju francuske trenere. I tu francuski utjecaj slabi.

Situacija u domaćem prvenstvu još je gora

Situacija je još zabrinjavajuća u domaćem nogometu. Nema mnogo Talijana koji rade u inozemstvu na vodećim pozicijama, osim Carla Ancelottija u Real Madridu, Enza Maresce u Chelseaju i Roberta De Zerbija u Marseilleu; ali nitko zbog toga ne misli lošije o kvaliteti talijanskih menadžera, a Covercianova Università del calcio nije izgubila na ugledu.

Talijanski treneri imaju spremno tržište na svom pragu: svi klubovi u prvih osam Serie A imaju domaće menadžere. Nasuprot tome, u sezoni 2024/25., po prvi put, manje od polovice menadžera Ligue 1 – osam od 18 (44,4%) – su Francuzi, dok je 80% trenera Serie A Talijana. Nijedan od glavnih trenera prva tri kluba Ligue 1 – Paris Saint-Germaina, Marseillea i Monaca – nije Francuz.

Pad je bio spektakularno brz. U sezoni 2012/13., kada je Ancelotti odveo PSG do prvog naslova prvaka u katarskoj eri, bio je jedini stranac na čelu kluba Ligue 1. Prije dvije godine taj je broj bio 14. Među 10 najboljih zemalja na UEFA-inoj ljestvici, Francuska je iznad samo Engleske po broju domaćih trenera aktivnih u najvišoj ligi. Nizozemska i Portugal, čije najbolje menadžere redovito preuzimaju bogatije strane lige, dijele prvo mjesto sa 77 posto.

To je dokaz da je moguće njegovati trenerski talent kod kuće i izvoziti ga bez straha od presušivanja izvora – i čak sugerira da bi to mogao biti dobitni recept za uspješnu trenersku kulturu. Isto vrijedi i za Španjolsku, gdje 75% elitnih klubova vode Španjolci, a ima i trenere koji rade na samom vrhu Ligue 1, Serie A, Bundeslige i Premier lige. Francuska to nema, a ono malo menadžera koje još uvijek ima, ne postaje mlađe.

Budućnost francuskog trenerskog kadra

Eric Roy i Bruno Génésio, koji su ove sezone napravili čuda u Ligi prvaka s Brestom, odnosno Lilleom, imaju 57 i 58 godina. Prosječna dob menadžera Ligue 1 je 55 godina i devet mjeseci. Deschamps ima 56 godina. Zidane, 52, bit će logičan izbor da ga zamijeni ako to poželi, što nije zajamčeno. Osim toga? Thierry Henry, 47, nije uspio s Monacom i nije uvjerio u Montréalu, ali je odveo Francusku do olimpijskog finala. To je to.

Julien Stéphan, 44, sin Deschampssovog pomoćnika Guya Stéphana, nekoć se smatrao jednom od najperspektivnijih francuskih trenerskih nada nakon što je zablistao u prvom od svoja dva mandata u Rennesu, ali traži posao nakon što je dobio otkaz prošlog studenog. Jedini klub koji je od tada razmišljao o njegovom angažmanu je iranski Persepolis.

Možda je to "jezični hendikep". Možda je to, kako je sugerirao bivši menadžer Montpelliera René Girard, "nedostatak mreža i pristojnih agenata". Bez obzira na razlog, slavni dani su definitivno prošli.