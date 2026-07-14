Deschamps se oglasio nakon debakla: Ovakvo suđenje nije bilo na razini polufinala SP-a

Španjolska je nadigrala nemoćnu Francusku u polufinalu Svjetskog prvenstva i zasluženo slavila za drugo finale u njihovoj povijesti. Didier Deschamps i 'trikolori' će se boriti za broncu s poraženim na susretu Engleske i Argentine, a nakon susreta francuski izbornik dao je izjave za medije.

- Igrači su shrvani, ali moramo biti realni, bili smo tehnički inferiorni. Naša je krivnja. Ali postavit ću jedno pitanje: Je li sudac bio na razini suđenja za polufinale? Neću sam odgovoriti na to pitanje. Bilo je dosta spornih situacija... Ali primarni razlog je taj što smo jednostavno bili ispod prosjeka, s nekim tehničkim pogreškama i krivim dodavanjima koja su mogla dovesti do velikih prilika.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Trump o skandalu | Video: 24sata/Reuters

Kao što je spomenuo, nije zadovoljan sa suđenjem, ali ne želi se na to izvlačiti.

- Suđenje? Ako išta kažem, zvučat ću kao plačljivac jer smo izgubili. Ali pitam vas je li sudac dorastao zadatku suđenja polufinala. Bila je ta situacija kod penala, ali nije samo to, to dolazi povrh svega ostalog. Nemam ništa protiv večerašnjeg suca, ali postavite si pitanje.

Foto: Agustin Marcarian

Svjestan je da je njegova reprezentacija, bez obzira na suđenje, zasluženo izgubila.

- Ovo je najviša razina i poraz jako boli. Igrat ćemo utakmicu za treće mjesto. Ne želim odbaciti sve što je učinjeno, ali u ovoj utakmici Španjolska je pokazala nešto više. Ne razmišljam o sebi, pripremao sam se za utakmicu s igračima i ciljem da napravim sve da idemo do kraja. Nismo uspjeli, razočaranje je veliko, ali ne oduzimam sve dobre stvari koje smo napravili. Mislim da smo se jako dobro oporavili... Nedostajala nam je tehnička preciznost i energija. Voljeli bismo da smo im stvorili više problema u napadu.