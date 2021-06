Mađari su šokirali Francuze i u drugoj utakmici Europskog prvenstva izvukli remi 1-1, a s time i bitan bod!

Francuska je nakon slavlja protiv Njemačke 1-0 u ovu utakmicu ušla kao veliki favorit, no Mađari su predvođeni prepunom Puškaš Arenom poveli krajem prvog poluvremena i izazvali pravu ludnicu. Igrač utakmice bio je nogometaš Osijeka, Laszlo Kleinheisler.

Ipak, Francuska je uspjela vratiti i uzeti bod, no to je od njih bilo to. A za Francuze je bod uvijek razočaranje.

- Vidite da je čak i protiv Mađarske teško, pa ćemo se morati dobro pripremiti za utakmicu protiv Portugala sljedeće srijede. Morat ćemo poboljšati dvije ili tri stvari, koje nisu bile dobre protiv Mađarske. Znamo da imamo klupu koja može napraviti razliku u bilo kojem trenutku tijekom utakmice, a iza toga moramo biti čvrsti kao što smo bili protiv Njemačke - rekao je Antoine Griezmann, strijelac gola za izjednačenje.

Golman Hugo Lloris smatra kako trebaju biti pozitivni:

- Ostanimo pozitivni, nismo dobili, ali smo dali sve od sebe. U ovakvoj utakmici od trenutka kada protivnik iskoristi svoju jedinu priliku, to stvari jako zakomplicira, pogotovo jer su se organizirano branili.

Izbornik Didier Deschamps očekivano nije bio zadovoljan:

- U prvom poluvremenu umjesto da vodimo 3-0, mi gubimo 0-1. Očito je igranje kod kuće, uz pun stadion, njima dalo nevjerojatnu snagu. Bod nije ono čemu smo se nadali u ovom meču, ali s obzirom kontekst ćemo ga ipak uzeti - rekao je, a mađarski veznjak Loic Nego izrazio je zadovoljstvo:

- Naporno smo radili, posebno s obzirom na prvu utakmicu i poraz od Portugalaca, znali smo da moramo brzo podići glavu, i to protiv najboljih. Analizirali smo, radili na detaljima i iz utakmice izašli sretni, čak smo i vodili. Oni su imali puno više šansi od nas, ali borili smo se zajedno kao momčad.