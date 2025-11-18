Deset sati nakon utakmice Dalić je stigao odati počast Škabrnji

Hrvatska nogometna reprezentacija pola sata iza ponoći poletjela je iz Podgorice u Zagreb nakon pobjede u zadnjoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a izbornik Zlatko Dalić nije spavao. Desetak sati nakon dvoboja bio je u Škabrnji kako bi odao počast žrtvi tog dalmatinskog mjesta za obranu Hrvatske u mimohodu povodom Dana sjećanja.

- Danas sam tu, a razlog je baš kao i za sve druge koji sudjeluju u obilježavanju - kazao je izbornik.

Srpske postrojbe pod zapovjedništvom Ratka Mladića 18. studenog 1991. upali su u Škabrnju, malo mjesto u Ravnim kotarima, i ubile 43 civila i 15 branitelja.

Više od 4000 neprijateljskih vojnika i 30 oklopnjaka, uglavnom tenkova, slomile su otpor hrabrih oko 200 pripadnika samostalnog Škabrnjskog bataljuna. Prve vijesti o masakru stigle su tek pet dana kasnije, kad su tijela došla prepustili patolozima. Mladićeva postrojba je nakon svirepog zločina minirala cijeli kraj. Nitko s najviših pozicija nije odgovarao za to.

Dalić je na dan okupljanja reprezentacije 10. studenoga posjetio Vukovar s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem i delegacijom saveza, kao i vodstvom HNK Rijeke, otvorivši pritom spomen-dom na Trpinjskoj cesti, gdje je bilo zapovjedništvo Treće bojne 204. brigade Hrvatske vojske, gdje je general Blago Zadro boravio sa svojim suborcima. Dalić je bio i na sprovodu vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera 6. studenog.

Vukovar: Posljednji ispraćaj Jean-Michela Nicoliera | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL