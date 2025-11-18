Danas sam tu, a razlog je baš kao i za sve druge koji sudjeluju u obilježavanju, rekao je izbornik Zlatko Dalić u Škabrnji, gdje su prije 34 godine Mladićeve trupe napravile masakr nad 58 ljudi
Deset sati nakon utakmice Dalić je stigao odati počast Škabrnji
Hrvatska nogometna reprezentacija pola sata iza ponoći poletjela je iz Podgorice u Zagreb nakon pobjede u zadnjoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a izbornik Zlatko Dalić nije spavao. Desetak sati nakon dvoboja bio je u Škabrnji kako bi odao počast žrtvi tog dalmatinskog mjesta za obranu Hrvatske u mimohodu povodom Dana sjećanja.
- Danas sam tu, a razlog je baš kao i za sve druge koji sudjeluju u obilježavanju - kazao je izbornik.
Srpske postrojbe pod zapovjedništvom Ratka Mladića 18. studenog 1991. upali su u Škabrnju, malo mjesto u Ravnim kotarima, i ubile 43 civila i 15 branitelja.
Više od 4000 neprijateljskih vojnika i 30 oklopnjaka, uglavnom tenkova, slomile su otpor hrabrih oko 200 pripadnika samostalnog Škabrnjskog bataljuna. Prve vijesti o masakru stigle su tek pet dana kasnije, kad su tijela došla prepustili patolozima. Mladićeva postrojba je nakon svirepog zločina minirala cijeli kraj. Nitko s najviših pozicija nije odgovarao za to.
Dalić je na dan okupljanja reprezentacije 10. studenoga posjetio Vukovar s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem i delegacijom saveza, kao i vodstvom HNK Rijeke, otvorivši pritom spomen-dom na Trpinjskoj cesti, gdje je bilo zapovjedništvo Treće bojne 204. brigade Hrvatske vojske, gdje je general Blago Zadro boravio sa svojim suborcima. Dalić je bio i na sprovodu vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera 6. studenog.
