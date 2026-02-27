Obavijesti

Deset utakmica Europske lige su bez poraza. Svejedno su ispali

Foto: DAVID W CERNY/REUTERS

Viktoria Plzen osjetila je na svojoj koži surovost nogometa. Kampanju u Europskoj ligi završila je već u playoffu, a nije izgubila nijedan dvoboj

Viktoria Plzen je najbizarnija priča ove sezone u europskim natjecanjima ove sezone. Češka momčad bez poraza je u svih 10 utakmica u Europskoj ligi, a ispala je iz natjecanja prije osmine finala. Kako je to moguće?

Naime, u ligaškoj fazi je Plzen ostvario tri pobjede i pet remija te prošao u playoff kao 14. momčad natjecanja. U prvoj nokaut fazi natjecanja češka je momčad igrala protiv Panathinaikosa. U prvoj utakmici bilo je 2-2, u drugoj 1-1, a grčki je klub prošao nakon raspucavanja. 

UEFA Europa League - Play Off - Second Leg - Viktoria Plzen v Panathinaikos
Foto: DAVID W CERNY/REUTERS

Tako je Viktoria Plzen s 10 utakmica bez poraza ispala u ranoj fazi Europske lige. Nogomet nekad piše čudne priče...

Rezultati Viktorije Plzen u Europskoj ligi:

  • Ferencvaroš - Viktoria Plzen 1-1
  • Viktoria Plzen - Malmo 3-0
  • Roma - Viktoria Plzen 1-2
  • Viktoria Plzen - Fenerbahče 0-0
  • Viktoria Plzen - Freiburg 0-0
  • Panathinaikos - Viktoria Plzen 0-0
  • Viktoria Plzen - Porto 1-1
  • Basel - Viktoria Plzen 0-1
  • Panathinaikos - Viktoria Plzen 2-2
  • Viktoria Plzen - Panathinaikos 1-1 3-4pen

