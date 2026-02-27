Viktoria Plzen osjetila je na svojoj koži surovost nogometa. Kampanju u Europskoj ligi završila je već u playoffu, a nije izgubila nijedan dvoboj
BIZARNO
Deset utakmica Europske lige su bez poraza. Svejedno su ispali
Čitanje članka: < 1 min
Viktoria Plzen je najbizarnija priča ove sezone u europskim natjecanjima ove sezone. Češka momčad bez poraza je u svih 10 utakmica u Europskoj ligi, a ispala je iz natjecanja prije osmine finala. Kako je to moguće?
Naime, u ligaškoj fazi je Plzen ostvario tri pobjede i pet remija te prošao u playoff kao 14. momčad natjecanja. U prvoj nokaut fazi natjecanja češka je momčad igrala protiv Panathinaikosa. U prvoj utakmici bilo je 2-2, u drugoj 1-1, a grčki je klub prošao nakon raspucavanja.
Tako je Viktoria Plzen s 10 utakmica bez poraza ispala u ranoj fazi Europske lige. Nogomet nekad piše čudne priče...
Rezultati Viktorije Plzen u Europskoj ligi:
- Ferencvaroš - Viktoria Plzen 1-1
- Viktoria Plzen - Malmo 3-0
- Roma - Viktoria Plzen 1-2
- Viktoria Plzen - Fenerbahče 0-0
- Viktoria Plzen - Freiburg 0-0
- Panathinaikos - Viktoria Plzen 0-0
- Viktoria Plzen - Porto 1-1
- Basel - Viktoria Plzen 0-1
- Panathinaikos - Viktoria Plzen 2-2
- Viktoria Plzen - Panathinaikos 1-1 3-4pen
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku