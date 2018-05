Desetljeće Barcine dominacije: Oni su pravi 'kraljevi' La Lige

Pobjedom protiv Deportiva na Riazoru Barcelona je matematički osigurala duplu krunu, četvrtom kupu u nizu dodala je naslov u La Ligi, sedmi u posljednjih 10 godina i zaokružila dominaciju u Španjolskoj.

Zlatno je to doba Barcelone koja je 25. put osvojila prvenstvo, a dio te zlatne generacije su Puyol, Xavi, Iniesta, Messi, ali i jedan Hrvat, Ivan Rakitić, koji je osvojio treći naslov u La Ligi.

Foto: Reuters/Pixsell/Twitter

Šampioni bez poraza?

Osim dvostruke krune, pred Barcom je još jedno potencijalno nevjerojatno postignuće. Messi i društvo već su preskočili Real Sociedad i njihov rekord iz 1980. godine od 38 utakmica u La Ligi bez poraza. Barcelona je već na 41 utakmici bez poraza, u to ubrajamo i sedam utakmica pod vodstvom Luisa Enriquea u sezoni 2016./2017.

Do kraja prvenstva su još četiri kola, nitko u povijesti La Lige nije osvojio naslov neporažen.

Barci će na tom putu stajati Real Madrid koji dočekuju doma, potom Villarreal, također kod kuće, Levante u gostima i baš Real Sociedad čiji su rekord srušili, na Nou Campu.

Foto: JUAN MEDINA

Roma jedina mrlja

Bit će to slavljenički kraj sezone s dva naslova, ali i žalom što u Europi opet nije napravljen korak dalje.

Jedna utakmica, jedno odrađivanje posla, koštalo je Barcelonu i kad se pogleda kompletna sezona, gostovanje kod Rome bio je jedini kiks.

Jer ako se zovete Barcelona i imate 4-1 iz prve utakmice, ispadanje od momčadi koja u Italiji zaostaje za Juventusom 18 bodova veliki je kiks.

Popularno je ovih dana uspoređivati europske i domaće naslove pa je tako Sergio Ramos rekao da Realovo osvajanje Lige prvaka može biti isto kao ova dva Barcelonina trofeja, u prvenstvu i kupu, ako ne i veće.

No nisu uvijek u Realu imali takva razmišljanja.

Recimo, 2011. godine Cristiano Ronaldo otkrio je da ne gleda trofejima jednako u zube.

- Mislim da je prioritet svih u klubu La Liga, ali ako nam se pruži šansa, zgrabit ćemo i europski naslov - rekao je tada Ronaldo, koji je u prve dvije sezone u Realu osvojio tek Kup kralja.

Dominacija Barcelone u La Ligi se nastavila, a razmišljanja u Realu, koji rastura u Ligi prvaka, promijenila. No kad se pogleda španjolsko prvenstvo i kup, to je Barcelona pomela sve u zadnjih 10 godina.

Španjolski novinari za ovu duplu krunu označili su ključnima tri para, u obrani su to Pique i Umtiti, u vezi Rakitić i Busquets, a naprijed Messi i Suarez.

Foto: Marca.com

Jedan od ključa i Raketa

Početak sezone bio je daleko od bajnog. Neymar je otišao u PSG i Valverde je imao težak zadatak. Nakon poraza od Reala u Superkupu, činilo se da će ovo biti sezona za uigravanje, a ne trofeje.

No Valverde je bio tvrdoglav da u Barcelonu ubaci nešto svoje. Tako su Katalonci iz 4-3-3 formacije koju su igrali godinama prešli u 4-4-2. Gotovo engleska formacija, s dvojicom zadnjih veznih, dva krila i dva napadača.

No Valverde je miksao pa je na desno znao staviti Raketu, Busquetsu pridodati Paulinha, a Messi je igrao lažnu 'devetku'. To je bio pun pogodak i pravo osvježenje koje je trebalo Barceloni.

Neymara se više nitko nije ni sjećao, Jordi Alba je dobio puno više prostora na lijevoj strani i njegova veza s Messijem zaslužna je za masu golova koje je Barca zabila ove sezone.

Doveden je i Ousmane Dembele, koji se tek treba dokazati, kao i Coutinho na lijevoj strani. Barcelona je poharala ligu, osvojila je i kup, a još ima i šansu završiti prva bez poraza.

Desetljeće dominacije

Počelo je u sezoni 2008./2009. u kojoj je Pep Guardiola predstavio svoj stil. Počelo je malo grbavo, ali preraslo je u sezonu iz snova podsjetivši na eru Johana Cruyffa i totalnog nogometa.

Barcelona se igrala nogometa, prešla je granicu od 100 golova u La Ligi što nikad nikome nije uspjelo. Guardiola je sljedeće sezone obranio naslov u La Ligi, a njegova era završila je sezonom 2011./2012. u kojoj je Barca završila druga.

Kormilo je preuzeo Tito Vilanova koji je osvojio ligu s rekordom od 64 utakmica zaredom u kojem su njegovi igrači zabili barem jedan gol. To je bila četvrta titula Barce u pet godina, peta je došla 2014./2015. pod Luisom Enriqueom. Obranio je naslov Enrique i prepustio klub Ernestu Valverdeu koji je u prvoj sezoni osvojio duplu krunu i u Barcelonu donio onaj taktički gen.

Od 2008. godine mijenjali su se treneri u Barceloni, ali jedno je ostalo nepromijenjeno. Bilo je tu sjajnih igrača, ali posebno su podcrtana imena četvorice, poniklih u čuvenoj La Masiji: Messi, Iniesta, Busquets i Pique, ključni za uspjehe Barcelone.

Tri princa i - Kralj na tronu...

Madriđani se ne žele pokloniti prvaku

Barcelona dočekuje Real danas u 20.45 sati.

Kataloncima će to biti najteži ispit prema prvenstvenoj sezoni iz snova, sezoni bez poraza što nikad niti jedna španjolska momčad nije uspjela. Poznato je da realovci neće prirediti rivalima 'špalir', stati u počasnu vrstu i pozdraviti ih, kao što je to tradicija i običaj u Španjolskoj.

- Nema šanse, ja sam odlučio da nećemo jer smatramo da je Barcelona prekršila tradiciju - rekao je još početkom travnja Zinedine Zidane, kad još nije bilo sigurno hoće li Barcelona do El Clasica osigurati naslov.

- Na to ne možemo utjecati, svatko poštuje koga hoće, ako se Real ne postavi u počasnu vrstu, to će biti odluka vrhuške kluba - rekao je lijevi bek Barcelone.

Sergio Ramos stao je iza svog trenera.

- Što Zidane kaže, za nas je Sveto pismo. Nema špalira i točka.

Foto: YouTube 2

Sjajna ideja: Napravite zajednički špalir za Iniestu

Javio se i provokator Gerard Pique.

- Moramo biti iskreni i sjetiti se da u prošlom El Clasicu nismo napravili 'špalir' Realu nakon što je osvojio klupsko svjetsko prvenstvo jer nismo sudjelovali u tom natjecanju. Zato ne treba tražiti realovce da sad nama rade 'špalir' kad se ove sezone nisu ni natjecali u La Ligi - bocnuo je Madriđane stoper Barcelone.

OK, špalira neće biti, to je sigurno.

Ali madridska Marca ima sjajnu ideju. Neka igrači Barcelone i Reala zajedno naprave špalir za Andresa Iniestu, koji na kraju sezone odlazi iz Barcelone. Iniesta je jedan od rijetkih igrača kojem su protivnički navijači pljeskali na gotovo svakom stadionu u La Ligi.

E, to je ideja!

Realovo glasilo protiv Zidanea: Čestitaj prvacima

'Špalir' za Barcelonu? Već sam rekao, nismo mi prekršili tu tradiciju, već oni. Osvojili smo klupski SP, nisu nam priredili 'špalir'. Kažu da se to radi samo ako sudjeluješ u tom natjecanju, a oni kao nisu. To je laž, pa sudjelovali su u Ligi prvaka, a preko nje dođeš do SP-a - pokušao je objasniti Zidane zašto neće biti počasnog pozdrava.

No s njim se ne slaže madridska Marca, neslužbeno glasilo Real Madrida, najutjecajniji španjolski sportski list koji dnevno čita dva milijuna ljudi. Pod naslovom 'Zidane, zapamti: Kad gubiš, daj ruku', autor članka podsjeća Zidanea na stihove utkane u himnu.

- Kad izgubiš, protivniku daš ruku', to je stih Realove himne, koja je bila dio kluba kroz povijest. Ako je Barcelona osvojila ligu i moraš doći na Nou Camp, onda prirediš 'špalir', zaplješćeš im i pokušaš pobijediti. Kao uvijek.

- Real se ne bi smio spuštati na nivo onoga što se dogodilo kad Barcelona nije htjela odati počast jer se radilo o natjecanju u kojem oni nisu sudjelovali. To je nevjerojatan izgovor, mogli su do tog natjecanja da su osvojili Ligu prvaka. Ali to ne bi trebala biti isprika Zidaneu da ponovi istu stvar i pokaž manjak poštovanja stavivši klupske vrijednosti sa strane - piše autor.