Desetog tenisača svijeta nema u Australiji: 'Nije pametno igrati'

Jake Draper (24) objavio je da neće nastupati na prvom Grand Slamu sezone u Australiji slijedeći mjesec. Britanac koji je trenutačno deseti na ATP ljestvici bio je primoran otkazati nastup zbog ozljede ruke koju vuče već neko vrijeme. Prve probleme s ozljedom imao je još u ožujku ove godine pa mu je tako sezona rano završila.

Draper je od Wimbledona odigrao samo jedan meč na US Openu gdje je tehničkom pobjedom dobio njegov protivnik Zizou Bergs. Britanski tenisač je na društvenoj mreži X objavio video u kojem objašnjava razlog njegovog otkazivanja.

- Nažalost, moj tim i ja odlučili smo da ove godine ne idemo u Australiju. Bila je to stvarno, stvarno teška odluka. Australian Open jedan od najvećih turnira u našem sportu. Oporavak ide prema planu i praktički je pri kraju, ali za moje zdravlje nije pametno odmah igrati mečeve na tri dobivena seta - rekao je.

Početkom prosinca, Draper također se povukao s velikog finala Ultimate Tennis Showdowna u Londonu jer nije bio dovoljno spreman. U lipnju ove godine ostvario je najbolji ranking karijere kada je bio četvrti, a u ožujku je osigurao i prvi Masters 1000 naslov pobjedom nad Holgerom Runeom u finalu Indian Wellsa.

Australian Open na rasporedu je od 18. siječnja u Melbourneu.