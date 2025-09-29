Vraća se na dobar put nakon ozljede Frane Maglica (28) te je Varaždin dobio novu dimenziju na desnoj strani. Veza Dinama izgleda sve bolje, a Dejan Ljubičić (27) se ovaj put istaknuo
Desni bek Varaždina vraća se na staro, Dinamov 77 juri kao Broz i na sve to asistira suigračima
Dva najveća hrvatska kluba autoritativno su pobijedila na domaćem terenu u 8. kolu HNL-a, dok aktualni osvajač HNL-a i dalje muku muči u pronalasku puta do tri boda.
