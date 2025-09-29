Obavijesti

Desni bek Varaždina vraća se na staro, Dinamov 77 juri kao Broz i na sve to asistira suigračima

Piše Fabijan Hrnčić,
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell/24sata

Vraća se na dobar put nakon ozljede Frane Maglica (28) te je Varaždin dobio novu dimenziju na desnoj strani. Veza Dinama izgleda sve bolje, a Dejan Ljubičić (27) se ovaj put istaknuo

Dva najveća hrvatska kluba autoritativno su pobijedila na domaćem terenu u 8. kolu HNL-a, dok aktualni osvajač HNL-a i dalje muku muči u pronalasku puta do tri boda. 

VIDEO Milan - Napoli 2-1: San Siro se naklonio Modriću, Milan s igračem manje preuzeo vrh!
'Rossoneri' su poveli već u 3. minuti. Nakon pola sata udvostručili su prednost da bi u nastavku skrivili penal i ostali s igračem manje. Ipak, uspjeli su izdržati i u izravnom derbiju svrgnuti Napoli s vrha
FOTO 'Preživio sam zatvor zbog nje'. Treća Beckerova žena 23 godine je mlađa, čekaju i bebu
Priča o Borisu Beckeru, od meteorskog uspona i teniskih trijumfa preko bankrota i zatvora do novog života s Lilian de Carvalho Monteiro i skorim rođenjem njihova prvog zajedničkog djeteta
FOTO Potreseni Boris Becker, Rade Šerbedžija i teniski asovi u Zagrebu ispratili Nikolu Pilića
ZAGREB - Komemoracija za tenisku legendu Nikolu Pilića, koji je preminuo prošli ponedjeljak u 87. godini, održana je u hotelu Sheraton. Prisustvovali su joj Ivan Ljubičić, Mario Ančić, Ivan Dodig, Zdravko Marić, Pilićeva udovica Mija Adamović, legendarni Nijemci Boris Becker i Michael Stich, glumac Rade Šerbedžija i mnogi drugi uglednici

