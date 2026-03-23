Detalji preoblikovanja Cibone: Koliko vrijedi i što je s Gradom?

Zagrebački košarkaški velikan Cibona ide u potpunu rekonstrukciju kluba radi isplatljivije i dugoročnije financijske stabilnosti. Klub je spreman ući u novu fazu razvoja kojom će se preoblikovati u sportsko dioničko društvo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:55 Šarić: Cibona? To sam poglavlje zatvorio trofejem. Karijerom u NBA-ju mogu biti zadovoljan | Video: 24sata/pixsell

- Proces se provodi temeljem važećeg Zakona o sportu te elaborata izrađenog u suradnji s nadležnim institucijama, uz punu transparentnost svih financijskih obveza i odnosa. Nakon dugog i sustavnog razdoblja pripreme, proces preoblikovanja nalazi se u završnoj fazi, te se očekuje njegov dovršetak u razdoblju od najviše 60 dana. Ukupna vrijednost preoblikovanja iznosit će preko 6 milijuna eura, a uključuje i konverziju potraživanja postojećih vjerovnika u vlasničke udjele, izjavili su iz kluba u službenom priopćenju.

Direktor Cibone Tomislav Šerić komentirao je potez kluba i napomenuo kako ovo nije bila jednostavna odluka. Više je strana uključeno u proces i vjeruje da će projekt biti finaliziran i održiv.

- U ime KK Cibona želim svim dionicima koji su uključeni u ovaj proces zahvaliti na podršci i ustrajanju u očuvanju ovog europskog i svjetskog košarkaškog diva. Bez aktivnog uključivanja svih onih koji su klub financijski i operativno podržavali zadnjih godina, od samih igrača i trenera do institucija poput Grada Zagreba, nadležnih ministarstava i Vlade RH, kao i Hrvatskog košarkaškog saveza, ovaj proces ne bi se dočekao niti bio uspješno realiziran – kao što vjerujemo da će biti. Sigurni smo kako je ovo najbolji put u vraćanju kluba na mjesto gdje pripada, a to je prije svega našim navijačima te sportskim rezultatskim uspjesima u Hrvatskoj i na europskoj razini.

Zagreb: Media day Cibone uoči početka sezone | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Dodao je kako je ovo tek početak kreacije održivog razvoja kluba te da su ambicije visoke.

- Proces preoblikovanja tek je prvi korak stvaranja preduvjeta stabilnog i održivog poslovanja. Pred nama su i još veći i ambiciozniji planovi. Želimo Cibonu vratiti na stare staze, probuditi emociju među našim brojnim navijačima iz Zagreba i svih krajeva Hrvatske te uz snagu, znanje i elan novog strateškog partnera otvoriti nove prilike za jačanje Cibone i čitave domaće košarke.

Zagreb: Direktor Cibone Tomislav Šerić održao konferenciju za medije | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Za kraj priopćenja piše da je ovaj poslovni model najbolje dugoročno rješenje za klub.

- KK Cibona vjeruje kako ovaj model predstavlja najbolje dugoročno rješenje za klub – izlazak iz višegodišnjih financijskih poteškoća i stvaranje temelja za stabilno upravljanje, razvoj mladih igrača i povratak na konkurentnu razinu u hrvatskoj i europskoj košarci te ovim putem pozivamo sve dionike na podršku u procesu. O svim detaljima procesa KK Cibona će pravodobno informirati sve zainteresirane dionike te čitavu javnost.

- Grad Zagreb će, ako se donese odluka, svoja potraživanja od 416 tisuća eura koja ima prema Ciboni pretvoriti u vlasnički udio, koji bi bio oko šest posto, rekao je predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić. Dvorana Dražena Petrovića ostat će u gradskom vlasništvu, a Cibona će je imati na raspolaganju 2500 sati godišnje, i tako sljedećih deset godina.