Di Maria: Ronaldo je uvijek htio biti najbolji. Ali Messi ima dar od Boga, sve pretvori u zlato...

Nogometni velikan Argentine, Ángel Di María (37), koji trenutačno nastupa za Benficu, nedavno je ponovno potaknuo vječnu debatu o tome tko je bolji, Cristiano Ronaldo ili Lionel Messi. Di María je jedan od rijetkih nogometaša koji je dijelio svlačionicu s obojicom, stoga može pružiti jedinstveni uvid u debati tko je bolji.

Di María je igrao s Ronaldom u Real Madridu četiri godine (2010. - 2014.), osvojivši, između ostalog, Ligu prvaka 2014. godine. S Messijem je, pak, dijelio svlačionicu u argentinskoj reprezentaciji, kulminirajući osvajanjem Svjetskog prvenstva 2022. u Kataru, a zajedno su dvaput osvojili i Copa Americu.

Ronaldo nerijetko istakne samog sebe kao najboljeg nogometaša ikad, a Di Mariju ne čude njegovi komentari.

- Cristiano je oduvijek imao takve komentare, uvijek je htio biti najbolji, ali nažalost, rodio se u generaciji u kojoj postoji drugi igrač, koji je pretvorio sve što je dodirnuo u zlato. Cristiano je sjajan igrač, ali Messi je nešto drugo. Messi je jedinstven. Nitko se ne može usporediti s njim - rekao je Di Maria.

Di María je također naglasio razliku u pristupu dvojice nogometnih velikana. Dok je Ronaldo poznat po svojoj nevjerojatnoj radnoj etici i posvećenosti detaljima, Messi, prema Di Mariji, posjeduje urođeni talent koji ga izdvaja.

Di Maria: Cristiano samo radi, Leo ne treba ništa raditi

- Cristiano je rad, rad i rad. Ali Messi, on je čisti talent, dar od Boga. On ne treba raditi ništa dodatno da bi bio najbolji.

Di María je također istaknuo statističke razlike koje idu u prilog Messiju.

- Realnost je prikazana u brojkama. Jedan ima osam Zlatnih lopti, drugi pet. To je ogromna razlika. Leo je i svjetski prvak, to je još jedna velika razlika. Sretan sam što sam igrao s obojicom, ali Messi je najbolji na svijetu. Igrati s Messijem je san. On je najbolji igrač u povijesti - zaključio je Argentinac.