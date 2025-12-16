Obavijesti

Sport

Komentari 3
'BOMBA' INSAJDERA

Di Marzio: Inter u siječnju kreće po novog Dinamova dragulja!

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Di Marzio: Inter u siječnju kreće po novog Dinamova dragulja!
Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Kako javlja Gianluca Di Marzio, Inter bi u siječnju mogao opet kupovati u Dinamu, a sada je meta Moris Valinčić. Trebao bi biti zamjena za Denzela Dumfriesa, ali cijena još nije poznata

Velika vijest iz talijanske lige. Kako javlja poznati talijanski insajder, Gianluca Di Marzio, Inter bi u siječnju ponovo mogao poslovati s Dinamom. Nakon što je u milanski klub stigao Petar Sučić i postao jedan od bitnijih igrača momčadi Cristiana Chivua, Nerazzurri bi mogli poslati ponudu za novog Dinamovog beka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Slavlje Dinama u Koprivnici 00:45
Slavlje Dinama u Koprivnici | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Di Marzio piše kako Inter prati Morisa Valinčića. On bi trebao biti zamjena za Denzela Dumfriesa koji je ozlijedio gležanj te je van stroja od 18. studenog. Ukoliko ga neće biti duži period, Inter bi u siječnju mogao opet pokucati na vrata Maksimira i Dinamu uzeti jedno od najvećih pojačanja ovog ljeta. Postoji i šansa da se Dumfries vrati u siječnju te bi u tom slučaju Inter "kapario" Valinčića i ostavio ga u Dinamu na posudbi do ljeta. Još uvijek nije poznato koliko bi Inter izdvojio za Dinamovog beka.

Valinčić je u Dinamo stigao iz Istre za nešto više od milijun eura i odmah se pokazao kao vrhunsko pojačanje. Odlično je odigrao prvi dio sezone, držao desni bok i u obrani i u napadu, ali se onda dogodila ozljeda protiv Vukovara. Njegove partije donijele su mu poziv na širi popis reprezentacije, a sada je pred vratima velikog transfera. Oporavak od ozljede ide dobro i trebao bi se vratiti u nastavku sezone.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića. Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana
FOTO Slavna Ruskinja upoznala slavnog pjevača i otišla iz tenisa. Evo kako sada izgleda
ANA KURNJIKOVA

FOTO Slavna Ruskinja upoznala slavnog pjevača i otišla iz tenisa. Evo kako sada izgleda

Nekadašnja teniska zvijezda i jedna od najglamuroznijih sportašica svijeta, Ana Kurnjikova (44), godinama se uspješno skriva od očiju javnosti, posvetivši se mirnom obiteljskom životu. Ima troje djece sa slavnim pjevačem Enriqueom Iglesiasom
Prva tenisačica koja je povećala grudi pridružila se platformi za odrasle: 'Da, veće su, ali igram'
FOTO: IZAZVALA JE POMPU

Prva tenisačica koja je povećala grudi pridružila se platformi za odrasle: 'Da, veće su, ali igram'

Tenisačica Océane Dodin šokirala je svijet operacijom povećanja grudi! Prva aktivna igračica koja je to učinila izazvala je lavinu komentara i otvorila tabu temu prava sportašica na vlastito tijelo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025