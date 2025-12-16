Di Marzio: Inter u siječnju kreće po novog Dinamova dragulja!

Velika vijest iz talijanske lige. Kako javlja poznati talijanski insajder, Gianluca Di Marzio, Inter bi u siječnju ponovo mogao poslovati s Dinamom. Nakon što je u milanski klub stigao Petar Sučić i postao jedan od bitnijih igrača momčadi Cristiana Chivua, Nerazzurri bi mogli poslati ponudu za novog Dinamovog beka.

Di Marzio piše kako Inter prati Morisa Valinčića. On bi trebao biti zamjena za Denzela Dumfriesa koji je ozlijedio gležanj te je van stroja od 18. studenog. Ukoliko ga neće biti duži period, Inter bi u siječnju mogao opet pokucati na vrata Maksimira i Dinamu uzeti jedno od najvećih pojačanja ovog ljeta. Postoji i šansa da se Dumfries vrati u siječnju te bi u tom slučaju Inter "kapario" Valinčića i ostavio ga u Dinamu na posudbi do ljeta. Još uvijek nije poznato koliko bi Inter izdvojio za Dinamovog beka.

Valinčić je u Dinamo stigao iz Istre za nešto više od milijun eura i odmah se pokazao kao vrhunsko pojačanje. Odlično je odigrao prvi dio sezone, držao desni bok i u obrani i u napadu, ali se onda dogodila ozljeda protiv Vukovara. Njegove partije donijele su mu poziv na širi popis reprezentacije, a sada je pred vratima velikog transfera. Oporavak od ozljede ide dobro i trebao bi se vratiti u nastavku sezone.