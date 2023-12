Modriću nagrada za veznjaka desetljeća! 'Živa je povijest, genij čiji se plamen ne gasi'

Večer nakon briljantne utakmice za Real Madrid protiv Villarreala (4-1) u kojoj je zabio i asistirao kao najstariji igrač u ligama "petice" ove sezone (38 godina i 99 dana), godinu dana nakon što je s desecima tisuća ljudi slavio na Trgu bana Jelačića broncu sa Svjetskog prvenstva u Katru, Luka Modrić dobit će novo priznanje.

Diario As, poznati španjolski sportski dnevnik, uručit će mu ovaj ponedjeljak nagradu za najboljeg veznjaka desetljeća!

"On je primjer profesionalizma prije svega. I to je sva njegova kvaliteta, jedan je od najutjecajnijih europskih nogometaša u zadnja dva desetljeća. Osvajač je Zlatne lopte 2018., kad je vodio reprezentaciju do finala Svjetskog prvenstva, njegov je momčadski uspjeh s Real Madridom jednostavno nedostižan: pet puta europski prvak, pet puta svjetski klupski prvak, četiri puta osvajač europskog superkupa, triput španjolskog prvenstva, četiri puta španjolskog superkupa i dvaput Kupa kralja", objasnili su na stranicama Asa i dodali:

"Sljedeće godine zaigrat će na petom Europskom prvenstvu s Hrvatskom. Nastup na idućem Svjetskom prvenstvu 2026. izazov je koji nije nedostižan. Sad je 20 sezona u eliti, od kojih 12 nosi dres Madrida, nešto što je jako teško za igrača u polju. Modrić je živa povijest nogometa, genij čiji se plamen nikad ne gasi. Nema zasluženije počasti od one koju mu As daje na ovoj gala večeri."

Promijenio je hegemoniju Ronalda i Messija

Glavni izvjestitelj Diario Asa za Real Madrid Mark Ruiz posvetio je veliki tekst hrvatskom velemajstoru naziva "Modrić, vječna desetka" u kojem objašnjava razloge Lukina izbora za nagradu.

"Dan je 21. srpnja 2012., mjesto zračna luka Heathrow, London. Igrači Tottenhama, raštrkani po odlaznom terminalu, završavaju s pregledom prtljage. Među njima su Hugo Llorís, mladi Gareth Bale, Raphael van der Vaart i Harry Kane. Trener Villas-Boas zatvara anarhični niz nogometaša. Nervozan, stalno gleda na sat i šapće pomoćniku Luisu Martinsu. Momčad je pred odlaskom u Sjedinjene Države na ljetnu turneju, a Modrić nedostaje. Hrvat je u buntu već nekoliko dana, no nitko nije očekivao da bi se mogao odlučiti na ovakav korak, nasukati momčad koja će u Americi boraviti 15 dana. Modrić nije dijete. Ima 27 godina i već je ličnost u Premiershipu, u kojem je odigrao već 160 utakmica. Prije toga 125 u zagrebačkom Dinamu", piše Ruiz i dodaje:

"Dani prije Modrićeva potpisa za Madrid bili su puni napetosti. Hrvat je odlučio ispuniti san i ništa ga u tome nije spriječilo. Čak ni ratoboran stav Daniela Levyja, predsjednika Tottenhama, koji otežava pregovore s "los blancosima". To sjedište na Heathrowu koštalo je Hrvata dnevne kazne od 19.000 eura sve dok, što je bilo logično, nije objavljen njegov potpis za Madrid. Bio je 27. kolovoza. Potpisao je na pet sezona i klub je platio 30 milijuna eura plus pet u varijablama."

Modrić je na predstavljanju rekao kako želi zaslužiti mjesto u prvoj postavi i osvajati naslove, a budućnost mu je, piše novinar Diario Asa, spremila nešto sasvim drugo.

"Modrić je vječna desetka i njegova je figura dominirala veznim redom Real Madrida, s Kroosom kao partnerom, osvojivši 23 trofeja, uključujući pet Liga prvaka i tri La Lige. I on je uspio promijeniti hegemoniju Cristiana i Messija u Zlatnoj lopti koju je osvojio s 33 godine, 2018. godine."

Živa povijest lijepog sporta

"Modrić se ističe među svim pojačanjima koja je José Mourinho predlagao za Real Madrid. Khedira je bio previše dizelaški igrač, Özil previše prolazan, Adebayor previše egzotičan, Coentrao previše kaotičan, Altintop preslab... Mourinho, pred kojim je bila treća sezona u Madridu, smatrao je da momčadi nedostaje razvoja, a Hrvat se morao izboriti pokraj Xabija Alonsa, Khedire, Lassa Diarre, Essiena i Granera."

Ali nije propuštao priliku, u prvoj sezoni odigrao je čak 53 utakmice, 36 kao starter i 23 u punoj minutaži. Otad je neprikosnoven i tek mu s 38 godina na leđima raspravljaju o statusu tijekom briljantne karijere koja traje više od desetljeća, tvrdi Ruiz.

"Modrić je živa povijest lijepog sporta. Odigrao je četiri Svjetska prvenstva (2006., 2014., 2018. i 2022.) i igrat će peto Europsko prvenstvo nakon onih 2008., 2012., 2016. i 2020. Ukupno ima 986 utakmica kao profesionalac, od kojih 506 u dresu madridski dres. U top 15 je igrača koji su najviše puta nastupali za reprezentaciju (172). Na tom je poretku četvrti u Europi iza Cristiana (250), Ramosa (180) i Buffona (176). Drugi je najstariji igrač koji je odigrao službenu utakmicu za Real Madrid, iza Puskasa. U top 20 je nogometaša s najviše nastupa (121) u Ligi prvaka... Ako postoji zaslužena nagrada za karijeru, onda je to njegova. To je Modrić, vječna desetka, hrvatski genij", zaključuje novinar Diario Asa.