Diaw: 'Sve je počelo u Jazinama prije 25 godina. Lijepo se vratiti u Zadar i sjetiti osvajanja zlata'

Dominacija Francuza u europskoj košarci traje već dugo, a vezana je, vjerovali ili ne upravo uz Jazine, gdje je 2000. godine njihova juniorska reprezentacija, u kojoj su igrali kasniji NBA igrači poput Parkera, Diawa, Pietrusa, Turiafa, Diaware... u finalu Europskog juniorskog prvenstva nakon dva produžetka pobijedili Hrvatsku 65-64, za koju su tada igrali Popović, Planinić, Lončar, Dijan, Rozić, Vrsaljko..., a vodio je Joško Pulja. Bili su to nezaboravni dani kada se u Jazinama natiskalo preko 3.000 gledatelja i bučnom podrškom nosili mlade hrvatske nade sve do finala... Nezaboravni su i za Francuze i njihovu sjajnu generaciju, čak su snimili i dokumentarni film "Les enfants de Zadar", odnosno Djeca Zadra, posvećenog osvajanju zlatne medalje.

Pokretanje videa... 00:47 Uređenje dvorane Jazine | Video: Šime Zelić/PIXSELL

Jedan od aktera te povijesne utakmice bio je i sportski direktor aktualne francuske reprezentacije Boris Diaw, koji je odigrao 14 NBA sezona za Atlantu, Phoenix, Charlotte, Utah i San Antonio, s kojim je osvojio NBA prsten, a ima i četiri medalje s europskih i jednu sa svjetskog prvenstva....

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Kratko smo imali priliku porazgovarati s njim nakon utakmice u Jazinama, u kojoj je njegova reprezentacija pobijedila Hrvatsku.

Sjećate li se da ste igrali ovdje, u ovoj istoj dvorani prije 25 godina?

- Naravno, sjećam se svega, to je jedna od mojih nadražih uspomena u karijeri. Utakmica, pritisak s tribina, navijači, bio je to prvi put da osjetim takvu atmosferu u tako važnoj utakmici. To se ne zaboravlja....

Je li to bio početak stvaranja jedne velike francuske reprezentacije?

- Svakako, Tony Parker je bio tamo, Ronny, Michael, Yakuba... dosta igrača koji su kasnije igrali za seniorsku reprezentaciju Francuske. Zapravo, nakon što smo osvojili zlato, u svlačionici smo rekli jedni drugima da to moramo ponoviti i kao seniori. Trebalo nam je 13 godina da to napravimo, ali smo napravili...

Lille: ?etvrtfinale EuroBasketa 2015, Francuska - Latvija | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Parker je u par navrata govorio o toj utakmici biranim riječima, on se sjetio Popovića, Planinića... Vi, sjećate li se koga?

- Sjećam se svakog trenutka utakmice, sjećam se i nekih imena i igrača, osim Popovića i Planinića sjećam se i Lončara... Cijeli turnir je bio lud, znate da je Turiaf razbio ploču, razbio se u tisuću komada, bilo je ludo...

Je li vam čudno da se nakon 25 godina i dalje igra igra u istoj dvorani?

- Nisam razmišljao o tome, ali sam upozorio igrače i trenera da će atmosfera biti luda. Znao sam što nas čeka, da će navijači biti jako bučni jer sam to proživio. Istina davno, ali ako se ja još uvijek nakon 25 godina toga sjećam, onda je jasno o kakvoj je atmosferi riječ. Nisam nimalo iznenađen...

Je li vas iznenadilo da je Hrvatska na dnu europske košarke?

- Znate što, teško je, pogotovo u ovoj grupi gdje samo dvije momčadi idu dalje... Teže je bilo plasirati se, očito i zbog toga što neki vaši igrači nisu ovdje jer igraju NBA...

Ljubljana: Francuska pobjedom nad Litvom osvojila zlato na Eurobasketu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tko je za vas najbolji hrvatski igrač svih vremena?

- Možda Petrović, ali nisam imao priliku igrati s njim, samo sam ga gledao...

Vaša reprezentacija je u smjeni generacija?

- Istina, neki stariji igrači su se umirovili, ali imamo jako puno igrača u NBA ligi i Euroligi. Imamo dosta talenta i potencijala, imamo samopouzdanja, dvije godine zaredom prvi NBA pickovi, dolaze i mlađi, vidjet ćemo... Dosta je tu potencijala i to nas veseli.

Foto: Aaron Vincent Elkaim/PRESS ASSOC

Wembanyama ima problema sa zdravljem, krvi ugrušak..?

- Liječnici to prate, ja o tome ne znam ništa. Vidjet ćemo, nadam se da će biti dobro...

Spursi?

- Bolji su nego lani, nastoje biti bolji nego prošle godine, nastoje rasti iz godine u godinu...