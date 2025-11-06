Diaz 'krvničkim' startom poslao Hakimija na operaciju, legenda Reala tvrdi: 'Nije to za crveni'

PSG, aktualni prvak Europe, potvrdio je da će bez ozlijeđenog Achrafa Hakimija biti oko šest tjedana. Marokanski reprezentativac stradao je u dvoboju Lige prvaka protiv Bayerna, koji je u Parizu slavio 1-2 i tako Parižanima nanio prvi poraz u ovogodišnjem izdanju natjecanja.

Na kraju prvog poluvremena kolumbijski napadač Bayerna Luis Diaz vrlo je oštro startao na Hakimija i ozlijedio mu gležanj. Sudac Maurizio Mariani u početku mu je pokazao žuti karton, ali je nakon intervencije VAR sobe promijenio odluku i dodijelio mu izravni crveni. Hakimi je u suzama napustio travnjak, a kasniji liječnički nalazi potvrdili su da ozljeda ipak nije toliko teška koliko se isprva činilo. PSG je, uz Hakimijev izostanak, potvrdio i da će nekoliko tjedana biti bez Ousmanea Dembéléa zbog ozljede mišića.

Diaz je, prije nego što je isključen, bio junak Bayerna jer je zabio oba gola, u 4. i 32. minuti susreta. Njegov start na Hakimija izazvao je brojne rasprave. Dio nogometne javnosti smatra da je kazna opravdana zbog težine prekršaja, dok drugi drže da isključenje nije bilo potrebno. Među onima koji vjeruju da je Bayern prestrogo kažnjen nalazi se i legendarni veznjak Toni Kroos.

- Za mene nema sumnje, ovo nije trebao biti crveni karton! Hakimijeva reakcija i ozljeda su utjecale na sučevu odluku. Da Hakimi nije ostao ležati, VAR soba se ne bi javila. Isto tako, ovo je situacija u kojoj sudac mora sam procijeniti je li ovo prekršaj za najstrožu kaznu - rekao je Kroos u razgovoru za AS.

Foto: Federico Gambarini/DPA

Njegova izjava podijelila je javnost: jedni smatraju da Diaz nije imao lošu namjeru i da se radilo o nesretnom kontaktu, dok drugi ističu da je prekršaj bio pregrub i da je crveni karton bio neizbježan.