Diego Costa klincu prodao foru pa ostao hladan kao špricer...

Španjolski napadač Diego Costa (30) karijeru je izgradio svojim beskompromisnim stilom, žestokim duelima i 'dugim jezikom', a na prijateljskoj utakmici svog Atletica i izraelskog Beitar Jerusalema pokazao je i vrckavu stranu.

Costa je sa suigračima prije utakmice odradio uobičajeno pozdravljanje publike, a društvo igračima pravili su mališani, kako i priliči svakom većem nogometnom događaju u modernoj nogometnoj eri.

@diegocosta has apparently been socialising with my father 👨🏼 lately 😍😍😍😂😂😂😅... Dad literally does this ALL THE TIME 😁😁😁...pic.twitter.com/SUGdNTmb0F