Dijon pobijedio Reggianu za potpuni kaos u skupini Cibosa

Košarkaši francuskog Dijona pobijedili su na gostovanju u Reggio Emiliji domaću Reggianu sa 79-76 (13-23, 25-22, 23-19, 18-12) u utakmici 4. kola skupine J Fiba Europa kupa, u kojoj se natječe i zagrebačka Cibona.

Cibona je u ranije završenom susretu uvjerljivo poražena sa 89-69 od kosovskog Bashkimija na gostovanju u Prizrenu te joj ovakav rasplet utakmice u Italiji otežava situaciju u borbi za plasman u drugi krug.

To je bio prvi poraz hrvatskog predstavnika u ovom natjecanju te je Cibona i dalje vodeća na ljestvici s učinkom 3-1. Po dvije pobjede i dva poraza imaju Dijon i Reggiana, a na začelju je Bashkimi s učinkom 1-3.

No, Ciboni do kraja grupne faze ostaju još gostovanje kod Dijona (11. studenoga) te dvoboj s Reggianom u Zagrebu (18. studenoga). Jedna pobjeda "Vukovima" donosi plasman u drugi krug, ali je dva poraza mogu ostaviti izvan kruga momčadi koje će nastaviti natjecanje.