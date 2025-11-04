Obavijesti

Sport

Komentari 0
OSTAJE NEIZVJESNO

Dijon pobijedio Reggianu za potpuni kaos u skupini Cibosa

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Dijon pobijedio Reggianu za potpuni kaos u skupini Cibosa
Susret Cibone i Dijona u 2. kolu FIBA Europa kupa | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Cibona je utakmicom protiv Reggiane započela seriju gostovanja. Nakon poraza na Kosovu, sljedeću utakmicu igraju protiv Dijon u Francuskoj 11. studenog, a potom tek kod kuće dočekuju Reggianu

Košarkaši francuskog Dijona pobijedili su na gostovanju u Reggio Emiliji domaću Reggianu sa 79-76 (13-23, 25-22, 23-19, 18-12) u utakmici 4. kola skupine J Fiba Europa kupa, u kojoj se natječe i zagrebačka Cibona.

Cibona je u ranije završenom susretu uvjerljivo poražena sa 89-69 od kosovskog Bashkimija na gostovanju u Prizrenu te joj ovakav rasplet utakmice u Italiji otežava situaciju u borbi za plasman u drugi krug.

To je bio prvi poraz hrvatskog predstavnika u ovom natjecanju te je Cibona i dalje vodeća na ljestvici s učinkom 3-1. Po dvije pobjede i dva poraza imaju Dijon i Reggiana, a na začelju je Bashkimi s učinkom 1-3.

No, Ciboni do kraja grupne faze ostaju još gostovanje kod Dijona (11. studenoga) te dvoboj s Reggianom u Zagrebu (18. studenoga). Jedna pobjeda "Vukovima" donosi plasman u drugi krug, ali je dva poraza mogu ostaviti izvan kruga momčadi koje će nastaviti natjecanje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Odbojkašica zaludjela navijače senzualnom tetovažom
ATRAKTIVNA SPLIĆANKA

FOTO Odbojkašica zaludjela navijače senzualnom tetovažom

Odbojkašica Barbara Đapić početkom godine potpisala je za Benficu koja je nakon 50 godina osvojila naslov prvakinja Portugala. Splićanku na Instagramu prati 260.000 ljudi
Šokantne fotke rodne kuće Luke Modrića: 'Zar je on ovdje živio?'
I DALJE ZAPUŠTENA

Šokantne fotke rodne kuće Luke Modrića: 'Zar je on ovdje živio?'

Ime je dobio po djedu Luki, koji je po zanimanju bio cestar, a Realova "desetka" često ga ističe kao veliki životni uzor. Uživao je u bezbrižnom djetinjstvu, vodio s djedom koze na ispašu i provodio s njim mnogo vremena.
Delija nije siguran je li pogodio protivnika u oko: Evo kako Acosta izgleda dva dana kasnije
OTKRIO STANJE

Delija nije siguran je li pogodio protivnika u oko: Evo kako Acosta izgleda dva dana kasnije

Ante Delija mislio da je pobijedio, ali kontroverzni VAR preokret sve promijenio! Cortes-Acosta s povrijeđenim okom i dalje osjeća posljedice borbe

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025