Dimitrov: Guglao sam Zadar da vidim što je lijepo, a što nije...

"U Zadru očekujem jak turnir jer će nastupiti vrhunski igrači. Marin i Borna su odavde, to daje čar ovome turniru, ljudima je to potrebno", smatra bugarski tenisač koji sudjeluje na Adria Touru u Zadru

<p>Bugarski tenisač<strong> Grigor Dimitrov</strong> stigao je iz Beograda u Zadar. U Đokovićevom gradu bio je u sklopu Adria toura, a nastavak slijedi u našem prekrasnom Zadru ovog vikenda.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- U Zadru očekujem jak turnir jer će nastupiti vrhunski igrači. <strong>Marin </strong>i <strong>Borna </strong>su odavde, to daje čar ovome turniru, ljudima je to potrebno. Guglao sam Zadar da vidim što je lijepo, što nije i jako se veselim nastupu. Hrvatska je sjajna zemlja, lijepo je vidjeti ovo sve i nadam se da ćemo uživati. To je i jedan od razloga zašto sam došao malo ranije - najavio je Bugarin s osmijehom pa dodao kako je ovo ipak natjecanje, makar humanitarno:</p><p>- Moram reći i da iako je turnir humanitarne prirode, želimo vidjeti gdje smo i ući u taj ritam, da vidimo na čemu smo. Bitno je zadržati taj natjecateljski ritam što više - napomenuo je.</p><p>- U Beogradu je bilo odlično. Prošlo je puno vremena od posljednjeg puta kada smo se natjecali. Mislim da smo svi jedva čekali vidjeti se. Unatoč tome što se natječemo međusobno, mislim da to ipak prelazi neki nivo iznad. Jedva sam čekao zaigrati s prijateljima i protivnicima. Skupa smo trenirali, htjeli smo vidjeti na čemu smo - rekao je u razgovoru za <a href="http://sportklub.hr/Tenis/Tenis-ostalo/a113580-Dimitrov-samo-za-SK-Guglao-sam-kako-je-u-Zadru.html" target="_blank">SK</a>.</p><p>Dimitrov još nije siguran hoće li nastupiti na US Openu.</p><p>- Nisam siguran za US Open. Situacija je jako teška, vrlo je nezgodno i moram vidjeti s ostalim igračima. Još ne mogu odlučiti.</p>