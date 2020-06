Tata Đoković otkrio: Dogodilo se iznenada, Dijana mi je rekla da nemam baš nikakve obveze

"Nije bilo vremena za upoznavanje. Ostala sam trudna na skijanju gdje smo se upoznali i odlučila sam roditi", prisjetila se Hrvatica Dijana kako je upoznala Srđana Đokovića

<p><strong>Srđan i Dijana Đoković </strong>upoznali su se na skijanju, imali romansu i ona sada traje već 33 godine u koje su dobili tri sina od kojih je najstariji prvi reket svijeta - Novak. U emisiji "Balkanskom ulicom" Srđan se prisjetio trenutka kada je prvi put ugledao Dijanu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Bila je u skijaškom kombinezonu, na vrhu planine Kopaonik. Prvo sam zapazio njenu siluetu. Došla je skijati i polagati ispit za učitelja skijanja i 'nasanjkala' se". Nekoliko dana sam ju šarmirao, uvjeravao i to - rekao je uz osmijeh, a Dijana je pojasnila da je i ona primijetila Srđanov izgled:</p><p>- Bio je na stazi u plavom kombinezonu, utegnut...</p><p>Njihova romansa je odmah urodila plodom.</p><p>- Začeo se Novak. Ona je posegla za nekim ženskim trikom i rekla mi da ja nemam nikakve obaveze i da je ona odlučila roditi. Sve ostalo je povijest - rekao je uz Srđan, a Dijana je pojasnila:</p><p>- Imali smo jako kratko vrijeme za upoznavanje, ali smo naravno upoznali jedni druge s roditeljima, nitko ništa nije krio - kaže.</p><h2>Hrvatica iz Vinkovaca</h2><p>Sigurna sam da su njegovi roditelji obratili više pažnju na to odakle sam ja. U jednom trenutku sam čak postala pjevačica. Naime, Srđanova pokojna majka je zvala sestru koja je malo nagluha i rekla 'Srđan se ženi'. Ona je odgovorila: 'Super, odakle je mlada'. Srđanova mama kaže 'Hrvatica', a sestra uzvraća 'Aha,, pjevačica... Ma nema veze'", kaže Dijana i otkriva kako su njeni roditelji reagirali:</p><p>- Moji roditelji su rekli da je lijep, markantan. Nisu bili oduševljeni što se tako mlada udajem. Nisam završila fakultet, nisam napravila neke stvari koje sam zacrtala, ali neke stvari se dogode nenadano. Nikad ne znaš što ti život nosi, a ja sam odlučila udati se - pojašnjava.</p><h2>Radila i odgajala djecu</h2><p>Srđan je pohvalio svoju suprugu i sve što je ovih godina istrpjela.</p><p>- To što je ona istrpjela ovih godina je nevjerojatno. I mene, ja sam težak. I sve te okolnosti u kojima smo živjeli, u kojima su djeca odrastala. Po tuđim stanovima smo živjeli 17 godina. Ona je radila, dojila Đorđa, čuvala Marka i slala nama novac da bismo išli na turnire - rekao je Srđan.</p>