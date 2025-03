Dina Levačić kompletirala drugi maraton u Australiji: 'Krenula sam jako rano i plivala po noći'

Daljinska plivačica Dina Levačić uspješno je preplivala rijeku Derwent koja protječe australskom Tasmanijom. Maraton je bio dug 34 kilometra, kroz plimnu rijeku s promjenjivim temperaturama vode i brzinama toka, vrlo čestim promjenama vremenskih prilika i to ga čini jednim od težih maratonskih plivanja u Australiji.

Dina je startala u nedjelju u 3:41 po lokalnom, odnosno u subotu u 17:41 po hrvatskom vremenu. Plivala je od starta do cilja koji se nalaze između dva mosta, od New Norfolka u Norfolku do Tasmania Bridgea koji se nalazi u Hobartu, na ušću rijeke Derwent u more. Dina je navedenu dionicu isplivala za 7 sati i 28 minuta.

- Bilo je ovo posebno plivanje zbog toga što sam krenula usred noći, i plivala po noći, u svitanje i dijelom jutra. Uvjeti su bili predivni, mirna voda, u zadnjem dijelu mješavina vode i mora, temperatura oko 18 stupnjeva. Bilo je malo izazovno zbog jakog utjecaja plime i oseke, ali sve skupa sam jako zadovoljna, preplivala sam dionicu za oko sedam i pol sati i sad sretno mogu natrag kući za Hrvatsku – kazala je Dina nakon preplivavanja tijekom kojeg su je pratili roditelji Željana i Mladen.

Ovo je drugi maraton na australskom kontinentu za Dinu, prije dva tjedna preplivala je Rottnest channel, plivački izazov od australskog grada Pertha do otoka Rottnest. Udaljenost između dvije krajnje točke je 19.7 km, ali zbog vrlo izazovnih uvjeta plivanja, jakog vjetra i visokih valova, Dina je morala uložiti dodatni napor i plivati dosta duže, pa se maraton otegao na 6 sati i 47 minuta.

Maraton se inače naziva "South 32 Rottnest Channel swim" i odlično je organizirana manifestacija u kojoj sudjeluje preko 2500 natjecatelja iz cijelog svijeta, i osim pojedinačnog preplivavanja koje odrađuju oni najbolji, poput naše proslavljene plivačice, mnogi plivači nastupaju u manjim ili većim štafetama.