Dinamo 2 će igrati u Zaprešiću! Rudešani bi ulaskom u HNL onda preselili u - Veliku Goricu!?

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Rudeš i Gorica u osmini finala Hrvatskog kupa | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Maksimirski stadion u ovakvom stanju ne može izdržati odigravanje domaćih utakmica za čak tri momčadi (Dinamo, Lokomotiva i Dinamo 2), pa će modra budućnost preseliti u Zaprešić...

Dinamova druga momčad od sljedeće će se sezone natjecati u Prvoj NL, trebao bi ju voditi Jerko Leko, a kako doznaje Germanijak svoje će prvenstvene utakmice igrati u Zaprešiću. U Zagrebu se već tjednima, pa i mjesecima rade planovi gdje će početkom sljedeće sezone igrati zagrebački klubovi, sada je praktički sve dogovoreno.

Navijači Dinama dočekali igrače ispred stadiona u Makisimiru nakon pobjede u derbiju protiv Hajduka 00:48
Navijači Dinama dočekali igrače ispred stadiona u Makisimiru nakon pobjede u derbiju protiv Hajduka | Video: 24sata/Matija Habljak/PIXSELL

Dinamo i Lokomotiva će jesenski dio HNL-a, sve do izgradnje stadiona u Kranjčevićevoj ulici igrati u Maksimiru. Jasno, maksimirski stadion nema infrastrukturu prema kojoj bi na tom zdanju mogla igrati čak tri kluba (Dinamo, Lokomotiva i Dinamo 2), pa će Dinamovi klinci preseliti u Zaprešić.

Velike probleme u toj priči mogao bi svima stvoriti Rudeš koji je također blizu povratka u HNL. Rudešani su trenutačno vodeća momčad Prve NL, a ukoliko uđu u prvoligaški rang i njih će se negdje morati smjestiti. Ali, sve je izvjesnije kako bi Rudeš (u slučaju ulaska u HNL), svoje utakmice sljedeće sezone igrao u - Velikoj Gorici.

