Izvučeni parovi polufinala Kupa!

Nakon što je u utorak odigrana posljednja utakmica četvrtfinala Kupa, u kojoj je Slaven nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca prošao Lokomotivu, postali su poznati svi sudionici polufinala. Rijeka je u dramatičnoj završnici izbacila Hajduk na Rujevici, Dinamo je bez ikakvih problema svladao Kurilovec na Maksimiru, dok je Gorica izbacila Varaždin.

Kuglice su u polufinalu spojile Dinamo i Goricu te Slaven i Rijeku. Najveći favoriti tako su izbjegli međusobni okršaj u polufinalu. Posebno zanimljiv bit će susret prošlogodišnjeg osvajača Kupa i "farmaceuta" iz Koprivnice. Naime, te su momčadi prošle sezone igrale u finalu Kupa, a tada je Slaven vodio Mario Kovačević.

Ipak, nisu uspjeli na Rujevici ostvariti najveći uspjeh u povijesti kluba i Rijeka je pobijedila. Sada će u polufinalu imati priliku revanširati se Rijeci za taj poraz. Sa Slavenom je Rijeka ove sezone u ligi igrala tri puta, a dvije su utakmice završile bez pobjednika, dok je u jednoj slavila Rijeka.

Što se Dinama tiče, oni su s Goricom posljednji put igrali prije svega nekoliko dana, prvog travnja, kada su Modri uvjerljivo slavili 4-2 na Maksimiru. U preostala dva ovosezonska susreta imaju još jednu pobjedu i jedan poraz.

Slaven će, kao i prošle sezone, u polufinalu Kupa gostovati na Rujevici. Dinamo će pak gostovati u Velikoj Gorici.