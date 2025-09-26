Obavijesti

IGRA SE U SRBIJI

Dinamo bez svojih navijača na utakmici protiv Maccabija u EL

Piše Jakov Drobnjak,
Dinamo bez svojih navijača na utakmici protiv Maccabija u EL
Zagreb: Dinamo pobijedio Fenerbahce u 1. kolu Europske lige s rezultatom 3:1 | Foto: Igor Soban/PIXSELL

GNK Dinamo obavještava javnost da je, temeljem odluke i preporuke UEFA-e, donesena mjera kojom se nalaže da se za predstojeću utakmicu u Bačkoj Topoli ne prodaju ulaznice gostujućim navijačima, javlja klub

Dinamo je u novu Europsku sezonu krenuo sjajno i potpuno zasluženo osvojio sva tri boda u utakmici protiv Fenerbahčea. Igrači Marija Kovačevića bili su rastrčani, radili su u sredini terena te sve okrunili s dva gola Diona Drene Belje i Monsefa Bakrara. Nakon turske momčadi Dinamo će igrati protiv Slaven Belupa u HNL-u, a onda putuje u Bačku Topolu, na utakmicu s izraelskim Maccabijem. "Modri" su se javili priopćenjem vezanim za gostujuće navijače.

"GNK Dinamo obavještava javnost da je, temeljem odluke i preporuke UEFA-e, donesena mjera kojom se nalaže da se za predstojeću utakmicu u Bačkoj Topoli ne prodaju ulaznice gostujućim navijačima. Ova odluka donesena je nakon temeljite procjene sigurnosnih rizika od strane nadležnih tijela i u skladu s UEFA-inim pravilnicima i procedurama", stoji u priopćenju.

Tako će Dinamo biti bez podrške na gostovanju u Srbiji, ali održavanje ta utakmice je i dalje upitno. Naime, Uefa će idući tjedan odlučivati o izbacivanju Izraela i izraelskih klubova iz europskih natjecanja pa ostaje za vidjeti hoće li Dinamo igrati s Maccabijem ili ne. Za sada odluke nema te je utakmica predviđena za 2. listopad s početkom od 21 sat.

