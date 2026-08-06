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PORAZ OD JUVENTUSA

Dinamo bio blizu preokreta, ali ipak izgubio na startu Ramljaka

Piše Jakov Drobnjak,
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Dinamo bio blizu preokreta, ali ipak izgubio na startu Ramljaka
Foto: GNK Dinamo
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Dinamo je šokirao startom protiv Juventusa pa skoro okrenuo 0-3, ali Talijani su ipak odnijeli pobjedu 3-2 na Ramljaku

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Mladi nogometaši Dinama porazom su otvorili Memorijalni turnir Mladen Ramljak. U zanimljivom susretu protiv Juventusa na terenu „Zlatko Cico Kranjčar” Zagrepčani su izgubili 3-2, iako su nakon katastrofalnog ulaska u utakmicu bili nadomak preokreta. Dvoboj dviju poznatih europskih akademija pratilo je više od 500 gledatelja.

Juventus je praktički sve riješio u prvih pola sata. Talijanska momčad iskoristila je svaku ozbiljniju priliku i već nakon 28 minuta vodila 3-0. Urbano je dvaput zatresao mrežu, dok se jednom među strijelce upisao Samb. Kapetansku vrpcu nosio je Davide Marchisio, sin bivšeg veznjaka Juventusa i talijanske reprezentacije Claudija Marchisija.

Iako se činilo da će Talijani rutinski privesti prvo poluvrijeme kraju, Dinamo je u završnici pokazao karakter. Roko Ban u 36. minuti smanjio je zaostatak, a samo dvije minute poslije Karlo Zirdum pogodio je nakon prekida i potpuno vratio domaću momčad u utakmicu. Pred odlazak na odmor Dinamo je bio vrlo blizu izjednačenja. Jona Benkotić okušao je udarac gotovo s centra igrališta i iznenadio vratara Juventusa, no lopta je završila na gredi.

U drugom dijelu ritam je bio nešto mirniji, a igra znatno čvršća. Dinamo je više prijetio i pokušavao doći do trećeg pogotka, ali Juventus je uspio sačuvati minimalnu prednost i pobjedom otvoriti turnir. Zagrepčane u petak očekuje drugi susret protiv Club Bruggea, u kojem će tražiti priliku za plasman u finale.
 

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