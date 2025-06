Pripremne utakmice Dinama bit će zatvorene za javnost, ali klub je osigurao besplatan prijenos

Zvonimir Boban provjetrio je svlačionicu Dinama, nakrcao ju mladim igračima punim energije i talenta, a željnim dokazivanja te tako omogućio novom treneru Mariju Kovačeviću da ispočetka krene s izgradnjom novih 'modrih'.

Pokretanje videa... 01:07 Ademi raskinuo s Dinamom! Karijeru nastavlja u susjedstvu | Video: 24sata/pixsell

Imat će 45 dana da izbrusi formu svojih igrača i usadi im svoj stil igre. Dinamovci se od 18. lipnja pripremaju u Maksimiru za novu sezonu, a udarni dio slijedi od 28. lipnja kada sele u slovenski Kranj.

Zagreb: Media day i trening Dinama s novim trenerom | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Tamo će peglati formu u prijateljskim utakmicama, zasad je poznato pet protivnika, a klub je oduševio navijače informacijom kako će prijenos svih utakmica biti besplatan preko aplikacije Dinamo Plus. No, ako neki navijači misle potegnuti do Slovenije i s lica mjesta se uvjeriti kako izgleda Kovačevićeva momčad, ipak neće smjeti na teren jer utakmice neće biti dostupne za javnost.

Zagreb: Media day i trening Dinama s novim trenerom | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Zbog sigurnosnih i organizacijskih razloga, pripremne utakmice u Sloveniji bit će zatvorene za gledatelje. Iz tog razloga Dinamo je osigurao prijenos svih utakmica koje će biti dostupne svim navijačima. Prijenos će biti dostupan na aplikaciji Dinamo Plus i bit će potpuno besplatan za sve. Sve što trebate je skinuti službenu aplikaciju Dinamo Plus i registrirati se ili ulogirati sa svojim korisničkim računom - objavio je zagrebački klub.

Raspored prijateljskih utakmica:

1. srpnja, 17.30: Dinamo - Radomlje (Kranj)

(Kranj) 2. srpnja, 17.30: Dinamo - Bravo (Kranj)

(Kranj) 5. srpnja, 17.30: Dinamo - Široki Brijeg (Kranj)

(Kranj) 9. srpnja, 17.30: Dinamo - Újpest (Kranj)

(Kranj) 12. srpnja, 11.30: Dinamo - Luton Town (Kranj)

ostale utakmice naknadno