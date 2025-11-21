Obavijesti

Sport

Komentari 6
JOŠ IGRAČA

Dinamo će biti aktivan na zimu! U Maksimir bi trebao stići novi napadač i pojačanje u obrani...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Dinamo će biti aktivan na zimu! U Maksimir bi trebao stići novi napadač i pojačanje u obrani...
Foto: Takuya Matsumoto/Yomiuri Shimbun/AP Images

U Dinamo bi u siječnju mogao doći napadač iz japanske lige koji je u 33 utakmice zabio 13 golova te bek iz Vukovara koji je očito zadivio "modre" kada je igrao protiv njih i nanio im poraz

Dinamo kreće u oživljavanje forme nakon reprezentativne pauze. Karlovac je pao lagano, ali pravi test je Varaždin u 14. kolu HNL-a na Maksimiru (subota, 15 sati). U Kupu su se probudili i Sandro Kulenović i Dion Drena Beljo te zabili, a sada se trebaju pokrenuti i u HNL-u. Ipak, Dinamo će se na zimu posegnuti za pojačanjima, od čega će jedno biti na napadaču, a jedno na beku.

Naime, radi se o igračima iz japanske lige. Napadač je Marcelo Ryan (23) kojem ugovor ističe s prvim danom siječnja s Tokijom (23). On je u Tokiju kao posuđeni igrač Sagan Tosua u 33 utakmice 13 puta zatresao mrežu uz jednu asistenciju. Pojačanje na beku trebao bi biti igrač Vukovara, Paulo Tabinas (23), kojeg je u reprezentaciji Filipina vodio šef Dinamove omladinske škole, Albert Capellas, javlja Jutarnji list. Tabinas postaje slobodan igrač na kraju sezone pa bi mogao doći za malo novaca. Ryana se već i na ljeto povezivalo s Dinamom, ali je procijenjeno da bi po njega moglo krenuti na zimu, što bi sada mogao biti i slučaj.

2025 J1 League : Yokohama FC 0-1 FC Tokyo
Foto: Profimedia

Dinamo je obavio senzacionalan prijelazni rok i potpuno promijenio "krvnu sliku" momčadi. Na početku je sve izgledalo kao iz bajke, ali su onda "modri" upali u krizu te je sad vrijeme da se iz nje krenu izvlačiti.

Vrhuška Dinama očito vidi potrebu za novim imenima, pogotovo na beku gdje je ozljeda Morisa Valinčića puno toga promijenila te Mario Kovačević krpa tu poziciju s Lisicom i Theophilom. Napadači jesu u problemu te bi im možda trebala dodatna konkurencija, ali sve će se vidjeti u siječnju. Kako su 24sata doznala, Dominik Livaković sve je dogovorio s Dinamom tako da se očekuju tri nova igrača u Maksimirskoj 128.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Bivša odbojkašica mrzi jedno pitanje: 'Nisu silikoni, prave su'
ODUSTALA OD KARIJERE

Bivša odbojkašica mrzi jedno pitanje: 'Nisu silikoni, prave su'

Kayla Simmons (29) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide
RONALDO, PAZI

FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide

Ronaldo i Georgina uskoro će uploviti u bračne vode. Kako je objavio portugalski časopis TV GUIA, par ima dogovoreni sporazum koji regulira njihov zajednički život te je riješena i situacija ako dođe do prekida

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025