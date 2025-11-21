Dinamo će biti aktivan na zimu! U Maksimir bi trebao stići novi napadač i pojačanje u obrani...

Dinamo kreće u oživljavanje forme nakon reprezentativne pauze. Karlovac je pao lagano, ali pravi test je Varaždin u 14. kolu HNL-a na Maksimiru (subota, 15 sati). U Kupu su se probudili i Sandro Kulenović i Dion Drena Beljo te zabili, a sada se trebaju pokrenuti i u HNL-u. Ipak, Dinamo će se na zimu posegnuti za pojačanjima, od čega će jedno biti na napadaču, a jedno na beku.

Naime, radi se o igračima iz japanske lige. Napadač je Marcelo Ryan (23) kojem ugovor ističe s prvim danom siječnja s Tokijom (23). On je u Tokiju kao posuđeni igrač Sagan Tosua u 33 utakmice 13 puta zatresao mrežu uz jednu asistenciju. Pojačanje na beku trebao bi biti igrač Vukovara, Paulo Tabinas (23), kojeg je u reprezentaciji Filipina vodio šef Dinamove omladinske škole, Albert Capellas, javlja Jutarnji list. Tabinas postaje slobodan igrač na kraju sezone pa bi mogao doći za malo novaca. Ryana se već i na ljeto povezivalo s Dinamom, ali je procijenjeno da bi po njega moglo krenuti na zimu, što bi sada mogao biti i slučaj.

Foto: Profimedia

Dinamo je obavio senzacionalan prijelazni rok i potpuno promijenio "krvnu sliku" momčadi. Na početku je sve izgledalo kao iz bajke, ali su onda "modri" upali u krizu te je sad vrijeme da se iz nje krenu izvlačiti.

Vrhuška Dinama očito vidi potrebu za novim imenima, pogotovo na beku gdje je ozljeda Morisa Valinčića puno toga promijenila te Mario Kovačević krpa tu poziciju s Lisicom i Theophilom. Napadači jesu u problemu te bi im možda trebala dodatna konkurencija, ali sve će se vidjeti u siječnju. Kako su 24sata doznala, Dominik Livaković sve je dogovorio s Dinamom tako da se očekuju tri nova igrača u Maksimirskoj 128.