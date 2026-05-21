Dinamo će dobiti 70 medalja za titulu. Evo komu će ih dodijeliti

Dinamo će u subotu igrati zadnju utakmicu HNL-a ove sezone, a na Maksimiru dočekuje Lokomotivu. Naslov hrvatskog prvaka su već osigurali, a u finalu Kupa protiv Rijeke (2-0) došli su i do duple krune. Nakon utakmice protiv Lokomotive, slijedi slavlje i podizanje pehara prvaka Hrvatske.

Osim pehara, momčad Marija Kovačevića dobit će i medalje, a Hrvatski nogometni savez pripremio je 40 medalja za 'modre', međutim, popis je širi pa se ta brojka popela na 70 medalja, prenose Sportske novosti.

Slaven Belupo i Dinamo sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dinamo je odlučio da medalje za naslov prvaka dobiju baš svi! Od onih koji su proveli najviše minuta na travnjaku, preko onih koji su participirali nešto ili puno manje, do onih koji nisu igrali niti minute i onih koji su napustili plavi klub u zimskom prijelaznom roku i svi članovi stručnog stožera, liječnici, fizioterapeuti...

Zanimljivo je da su na proslavu na Maksimiru pozvani i bivši dinamovci Sandro Kulenović, Dejan Ljubičić, Gonzalo Villar, Robert Mudražija, Leon Jakirović, Branko Pavić...

Podsjetimo, Dinamo i Lokomotiva sastat će se u 36. kolu domaćeg nogometnog prvenstva od 18.45 sati. Prijenos utakmice je na kanalu MaxSport 1.