Obavijesti

Sport

Komentari 0
VELIKO MAKSIMIRSKO SLAVLJE

Dinamo će dobiti 70 medalja za titulu. Evo komu će ih dodijeliti

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Dinamo će dobiti 70 medalja za titulu. Evo komu će ih dodijeliti
2
Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Zanimljivo je da su na proslavu na Maksimiru pozvani i bivši dinamovci Sandro Kulenović, Dejan Ljubičić, Gonzalo Villar, Robert Mudražija

Admiral

Dinamo će u subotu igrati zadnju utakmicu HNL-a ove sezone, a na Maksimiru dočekuje Lokomotivu. Naslov hrvatskog prvaka su već osigurali, a u finalu Kupa protiv Rijeke (2-0) došli su i do duple krune. Nakon utakmice protiv Lokomotive, slijedi slavlje i podizanje pehara prvaka Hrvatske. 

Osim pehara, momčad Marija Kovačevića dobit će i medalje, a Hrvatski nogometni savez pripremio je 40 medalja za 'modre', međutim, popis je širi pa se ta brojka popela na 70 medalja, prenose Sportske novosti. 

SPEKTAKL NA MAKSIMIRU Dinamo je rasprodao sjever i zapad, a sad je u prodaji i jug. Više od 20.000 ljudi će slaviti
Dinamo je rasprodao sjever i zapad, a sad je u prodaji i jug. Više od 20.000 ljudi će slaviti
Slaven Belupo i Dinamo sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a
Slaven Belupo i Dinamo sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dinamo je odlučio da medalje za naslov prvaka dobiju baš svi! Od onih koji su proveli najviše minuta na travnjaku, preko onih koji su participirali nešto ili puno manje, do onih koji nisu igrali niti minute i onih koji su napustili plavi klub u zimskom prijelaznom roku i svi članovi stručnog stožera, liječnici, fizioterapeuti...

Zanimljivo je da su na proslavu na Maksimiru pozvani i bivši dinamovci Sandro Kulenović, Dejan Ljubičić, Gonzalo Villar, Robert Mudražija, Leon Jakirović, Branko Pavić...

Podsjetimo, Dinamo i Lokomotiva sastat će se u 36. kolu domaćeg nogometnog prvenstva od 18.45 sati. Prijenos utakmice je na kanalu MaxSport 1. 

Standings provided by Sofascore

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO 'Vatreni' se ženi, dobio i dozvolu HNS-a. Evo koga ljubi
SVADBENA ZVONA ZVONE

FOTO 'Vatreni' se ženi, dobio i dozvolu HNS-a. Evo koga ljubi

Nikolina Perković pratila je Martina Erlića i na finalu Lige nacija koje su "vatreni" igrali 2023. godine u Rotterdamu. Par je već nekoliko godina zajedno, a Erlić je prije 11 mjeseci objavio zaruke
FOTO Saka odveo Arsenal do naslova, a atraktivnu zaručnicu je zaprosio na krovu hotela
VEĆ JE OSVOJIO TROFEJ

FOTO Saka odveo Arsenal do naslova, a atraktivnu zaručnicu je zaprosio na krovu hotela

Bukayo Saka jedan je od ključnih igrača Arsenalova pohoda na naslov prvaka Premier lige, a najveća podrška u privatnom životu mu je lijepa Tolami Benson. Englez ju je zaprosio na krovu luksuznog hotela
FOTO Klizačici je skliznulo sve. Juttina konkurencija skinula se za Playboy, i suci je kažnjavali
IZ KLIZALJKI PRED FOTIĆE

FOTO Klizačici je skliznulo sve. Juttina konkurencija skinula se za Playboy, i suci je kažnjavali

Joy Beune (27) nova je nada brzog klizanja. Prijelomni trenutak njezine karijere dogodio se na Svjetskom juniorskom prvenstvu 2018. godine u Salt Lake Cityju. Tamo je doslovno eksplodirala, osvojivši tri zlatne medalje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026