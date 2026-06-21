Dinamo će na pripreme u Kranj. Evo na koga Kovačević računa

Nogometaši Dinama na čelu s Marijom Kovačevićem započeli su pripreme u srijedu za novu sezonu. Okupljanje i nekoliko treninga nakon tri tjedna pauze bili su održani na Maksimiru, a u ponedjeljak će se 'modri' uputiti u Sloveniju u Kranj gdje će nastaviti s pripremama kod naših susjeda.

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- U Maksimiru će se raditi do nedjelje, 21. lipnja, a onda u ponedjeljak, 22. lipnja selimo na glavni dio priprema u svoju sada već stalnu bazu, Brdo kraj Kranja. U Sloveniji će se Plavi pripremati do petka, 3. srpnja. U sklopu priprema bit će odigrane i ukupno četiri prijateljske utakmice: dvije u Sloveniji i dvije u Zagrebu. O točnim datumima i suparnicima obavijestit ćemo vas u sljedećim danima, objavio je zagrebački klub na službenoj stranici.

Na popisu uzvanika za pripreme su sljedeći igrači: Zagorac, Nevistić, Filipović, Goda, Stojković, Zajc, Beljo, Vidović, Hoxha, Tabinas, Soldo, Galešić, Torrente, Lisica, Perez Vinlof, Varela, Valinčić, Mišić, Topić, Dominguez, Šunta, Cordoba, Bakrar, Oršić, Kulušić, Živković, Čaić, Mudražija, Kačavenda i Žnuderl.

Zagreb: Trening GNK Dinamo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Na listi nema Čavline kojeg će Como vjerojatno otkupiti i Sammyja Mmaeea koji je prošlu polusezonu bio na posudbi u Qarabagu.