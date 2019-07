'Dinamo će proći Gruzijce, ali treba se paziti njihove desetke'

Ma ne brinite, Dinamo neće imati baš nikakvih problema sa Gruzijcima, prevelika je tu razlika u kvaliteti. Zagrepčani su veliki favoriti, rekao bih kako je tu 80-20% prednost u njihovu korist, kaže Gabrijel Boban.

Saburtalo Tbilisi bit će prvi europski suparnik Dinama u novoj sezoni. Gruzijski prvak u dvije je utakmice bio bolji (3-0, 1-3) od Šerifa, tako iz kvalifikacija za Ligu prvaka izbacio Zorana Zekića i brojnu hrvatsku koloniju (Boban, Mužek, Mikulić, Palić) u Tiraspolu.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Poveli smo 3-0 već nakon 10-ak minuta igre, sve je bilo kako treba, ali onda smo nespretno primili gol i Saburtalo je otišao dalje. Siguran sam kako smo bolja momčad od Gruzijaca, to smo sada i dokazali u uzvratu, ali eto oni su prošli dalje. Loše smo odigrali prvu utakmicu u Tiraspolu, teško je takav rezultat bilo preokrenuti u gostima - kaže Gabrijel Boban, pa nastavlja:



- Saburtalo? Ničime me nisu impresionirali, kažem Dinamo to lako prolazi. U prvoj utakmici su čak težili igri, tražili pas-igru, dok su u uzvratu bili skroz povučeni. Imali smo dosta opasnih situacija za četvrti gol i prolaz dalje, nažalost to se nije dogodilo.

Ima li u njihovim redovima neki igrač kojeg bi se u Maksimiru trebali paziti?

- Ima, njihova "desetka" Giorgi Kokreidze je vrlo zanimljiv igrač. Niskog je težišta, vižljast i lagan, opasan dribler. On je daleko najbolji igrač Saburtala, opasan je kada se razmaše. I kada ima vremena za razmišljanje, igra na poziciji lijevog krila ili polušpice, a sve se vrti oko njega. Ostatak momčadi ipak nije na toj razini kvalitete.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Gabrijel Boban je nastavio...

- Igrali smo na stadionu Miheil Meški koji je zatvoren, ima sve tribine, a i travnjak se nalazi u solidnom stanju. Teren neće predstavljati probleme igračima Dinama, kao ni atmosfera jer tamo nema vatrenih navijača. Jedino što sam osjetio u Tbilisiju je malo veća razina vlage, ali i to nije ništa strašno.

Sličnog je mišljenja i trener Zoran Zekić.

- Ma bude li Dinamo ozbiljan, tu neće biti nikakvih problema. Kao što ih ne bi imali niti s nama. Saburtalo ima dva opasna igrača (Kokreidze i Tera), oni igraju na krilima, brzo mijenjaju strane, no ostatak momčadi je ipak prosjek. Gledao sam Dinamo protiv Rijeke, zaigraju li i u Gruziji takvim angažmanom, Saburtalo nema baš nikakve šanse - rekao nam je Zoran Zekić, pa dodao:

- Ničega se "modri" ne trebaju plašiti u Tbilisiju, niti stadiona niti atmosfere, mi smo igrali pred pet tisuća gledatelja. Kažem, mi smo se tek skupili, šest igrača su nam stigli prije 20-ak dana, a nismo još niti maksimalno spremni. A opet, mogli smo proći, ali sve smo prokockali u toj domaćoj utakmici.