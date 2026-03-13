Dinamo će za osvajanje titule igračima morati dati bogatstvo!

Dinamo je nakon velike pobjede na Poljudu (3-1) zakoračio prema još jednom naslovu prvaka, ali trijumfalna sezona mogla bi imati i ozbiljan financijski epilog. "Modri" u završnicu prvenstva ulaze s deset bodova prednosti, uz polufinale Kupa i solidan europski učinak, no cijena uspjeha ove bi godine mogla biti rekordna. Zbog osvajanja naslova prvaka klub će igračima morati isplatiti više od dva milijuna eura bonusa, dok bi dvostruka kruna mogla podići iznos na tri milijuna, pa čak i više, piše Germanijak.

Pokretanje videa... 00:48 Navijači Dinama dočekali igrače ispred stadiona u Makisimiru nakon pobjede u derbiju protiv Hajduka | Video: 24sata/Matija Habljak/PIXSELL

Razlog tako visokih premija leži u ljetnoj rekonstrukciji momčadi. U Maksimiru su, kako bi privukli pojačanja i motivirali igrače, u ugovore ugradili individualne bonuse za trofeje, europske bodove, pa čak i specifične učinke poput golova, asistencija ili čistih strana. Sustav nagrađivanja mijenjali su godinama, ali nikad nije bio ovako širok i financijski zahtjevan. Usto, klub mora isplatiti i određene bonuse prijašnjim klubovima igrača, što dodatno povećava ukupni trošak.

Iako Dinamo ove sezone nema teret milijunskih odšteta trenerima, kao prošle godine kada su isplatili oko pet milijuna eura, rashodi su i dalje visoki. Budžet je prošle sezone bio najveći u povijesti, a dio obveza još nisu podmirili. Zato će isplata premija, iako zaslužena, biti ozbiljan udar na klupsku blagajnu uoči ljeta i prijelaznog roka.

U prijašnjim razdobljima premije su bile vezane uz ulazak u Ligu prvaka ili europske uspjehe, pa su se isplaćivale iz bogatijih izvora prihoda. Danas su fiksne i neovisne o europskom plasmanu, što znači da Dinamo trofeje plaća iz vlastitog džepa. Igrači će, dakle, dobro zaraditi, a klub će morati pažljivo balansirati između nagrađivanja uspjeha i održavanja financijske stabilnosti.