Dinamo diže HNL na ljestvici Uefe. Trijumfom je popravio što su drugi uprskali u pretkolima

Dinamo si je pobjedom nad Fenerbahčeom 3-1 ne samo bitno uvećao šanse za prolazak u nokaut-fazu Europske lige (sa 69 na 94,41 posto), nego je i povukao hrvatski klupski nogomet na bolje mjesto na Uefinoj ljestvici koeficijenata.

Pokretanje videa... 01:17 Dinamo prevario i statističare. Nakon rušenja Fenera drastično mu narasle šanse za prolazak | Video: 24sata/pixsell

Nakon što je HNL skromnim nastupom Rijeke, koja je ipak uspjela dočekati jesen u Europi, prosipanju bodova Hajduka (ispao od albanskog Dinamo Cityja) i posrtanjem Varaždina na prvoj prepreci (uz pobjedu i poraz od Santa Clare) krajem kolovoza pao na 22. mjesto, "modri" su trijumfom nad Turcima prestigli Rumunje i ostavili ih na 0,375 bodova zaostatka.

Hrvatskom doprvaku otvara se prilika za berbu bodova za klupski koeficijent (potencijalno borbu za preskakanje dva pretkola Lige prvaka ili čak čitavih kvalifikacija ako osvoji HNL), ali i da dodatno povuče HNL prema boljim pozicijama u nastavku Europske lige. I Rijeka ima dobru priliku popraviti krvnu sliku u Konferencijskoj ligi, koju idući tjedan otvara kod Noaha Sandra Perkovića.

Uefa će uzeti u obzir ljestvicu iz aktualne sezone tek od sezone 2027/28., dakle za dvije godine.