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KONAČNO NOVI GOLMAN

Dinamo 'dodao gas': U Zagreb stiže golman Dominik Kotarski?

Piše Luka Tunjić,
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Dinamo 'dodao gas': U Zagreb stiže golman Dominik Kotarski?
Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL/ - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Dinamo će platiti oko 500.000 eura samo za posudbu "vatrenog", a po isteku bi trebao otkupiti njegov ugovor, iako točne cifre još nisu poznate

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Dominik Kotarski (26) blizu je transfera u Dinamo. Hrvatski reprezentativac uskoro bi trebao doći u Zagreb, gdje će potpisati ugovor sa zagrebačkim velikanom koji je nakon višetjednih pregovora konačno dogovorio uvjete s danskim Kopenhagenom. Kotarski dolazi na jednogodišnju posudbu na Maksimir s opcijom otkupa.

Prema informacijama Davorina Olivarija sa Sportskih novosti, Dinamo će platiti posudbu ''vatrenog'', a po isteku bi trebao otkupiti njegov ugovor, iako isti izvor nije naveo koju bi odštetu "modri" platili na kraju sezone.

Zagreb: Okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije
Zagreb: Okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kotarski je u Kopenhagen stigao iz PAOK-a 2025. godine u transferu od pet milijuna eura. Stasdao je u Dinamovoj omladinskoj školi, prešao je u Ajaxovu akademiju, a seniorski iskorak napravio je u Gorici. Za PAOK je odigrao 139 utakmica i primio 147 golova (49 utakmica bez primljenog gola), dok je u Kopenhagenu odigrao 57 utakmica uz 17 čistih mreža.

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Komentari 3
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