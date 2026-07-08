Dinamo dogovorio prvi izlazni transfer, Soldo odlazi u Češku

Dinamo je dogovorio prvi izlazni transfer ovoga ljeta. Marko Soldo karijeru nastavlja u češkoj Sigmi Olomouc, a Maksimir napušta nakon jedne povratničke sezone u plavom dresu.

Prema informacijama Davorina Olivarija iz Sportskih novosti, Dinamo će za 22-godišnjeg veznjaka dobiti dva milijuna eura odštete. U posao su uključeni i bonusi koji mogu dosegnuti dodatnih 800 tisuća eura, a "modri" su zadržali i postotak od budućeg transfera. Soldo se prošlog ljeta vratio u Dinamo iz Osijeka u transferu vrijednom milijun eura. U protekloj sezoni skupio je 33 nastupa, zabio tri gola i dodao jednu asistenciju, ali se nije uspio nametnuti kao standardan član prve postave.

U Maksimiru su zato prihvatili ponudu koja se uklapa u trenutačnu situaciju u momčadi. Dinamo u veznom redu ima veliku konkurenciju, a trener Mario Kovačević na raspolaganju ima više opcija. Soldo bi, s druge strane, u Češkoj trebao dobiti veću minutažu i priliku za kontinuitet.

Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Transfer u Sigmu trebao bi uskoro biti i službeno potvrđen, a neće biti jedini odlazak iz Dinama. Golman Nikola Čavlina trebao bi na novu posudbu, a kao najizglednija opcija spominje se poljska Wieczysta iz Krakova.

Dinamo radi i na drugim izlaznim poslovima. Kako smo prvi objavili, transfer Sergija Domíngueza u Lazio trebao bi se finalizirati, a klubu će pripasti oko 12 milijuna eura.