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Dinamo dogovorio prvi izlazni transfer, Soldo odlazi u Češku

Piše Domagoj Vugrinović,
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Dinamo dogovorio prvi izlazni transfer, Soldo odlazi u Češku
Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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U posao su uključeni i bonusi koji mogu dosegnuti dodatnih 800 tisuća eura, a "modri" su zadržali i postotak od budućeg transfera

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Dinamo je dogovorio prvi izlazni transfer ovoga ljeta. Marko Soldo karijeru nastavlja u češkoj Sigmi Olomouc, a Maksimir napušta nakon jedne povratničke sezone u plavom dresu.

Prema informacijama Davorina Olivarija iz Sportskih novosti, Dinamo će za 22-godišnjeg veznjaka dobiti dva milijuna eura odštete. U posao su uključeni i bonusi koji mogu dosegnuti dodatnih 800 tisuća eura, a "modri" su zadržali i postotak od budućeg transfera. Soldo se prošlog ljeta vratio u Dinamo iz Osijeka u transferu vrijednom milijun eura. U protekloj sezoni skupio je 33 nastupa, zabio tri gola i dodao jednu asistenciju, ali se nije uspio nametnuti kao standardan član prve postave.

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U Maksimiru su zato prihvatili ponudu koja se uklapa u trenutačnu situaciju u momčadi. Dinamo u veznom redu ima veliku konkurenciju, a trener Mario Kovačević na raspolaganju ima više opcija. Soldo bi, s druge strane, u Češkoj trebao dobiti veću minutažu i priliku za kontinuitet.

Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Transfer u Sigmu trebao bi uskoro biti i službeno potvrđen, a neće biti jedini odlazak iz Dinama. Golman Nikola Čavlina trebao bi na novu posudbu, a kao najizglednija opcija spominje se poljska Wieczysta iz Krakova.

Dinamo radi i na drugim izlaznim poslovima. Kako smo prvi objavili, transfer Sergija Domíngueza u Lazio trebao bi se finalizirati, a klubu će pripasti oko 12 milijuna eura.

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