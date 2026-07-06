Dinamo dovodi napadača? Igrao je protiv 'modrih', a evo kakav plan ima Boban za transfer...

Dinamo se misli ozbiljno pojačati za iduću sezonu. Iako je u Maksimiru primarni cilj Dominik Livaković, "modri klub" napada i na ostalim frontama. Nakon što su potvrđeni transferi Mislava Oršića, Stjepana Radeljića, Gabriela Šivalca, a zatim i mladog Barceloninog talenta Danija Rodrigueza, nova meta Dinama je napadač.

Herning: Susret Midtjyllanda i Dinama u 8. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kako stvari stoje, novi igrač Dinama trebao bi biti Brazilac Junior Brumado (27), piše Tomo Ničota za Germanijak. Brumado je igrač danskog Midtjyllanda, a igrao je i protiv Dinama u Europskoj ligi kada je danska momčad pobijedila 2-0. Prošle sezone upisao je ukupno 43 nastupa, u kojima je postigao 16 pogodaka te dodao dvije asistencije. U FC Midtjylland je od 2019. godine, kada je stigao za 2,25 milijuna eura. U međuvremenu je bio na posudbama u Silkeborg IF, Hansa Rostock te brazilskom Esporte Clube Bahia, no prošla sezona u Danskoj bila mu je jedna od najuspješnijih dosad.

Ipak, postoji "caka". Naime, glavni Dinamov plan je dovesti Brazilca na zimu, kada mu ističe ugovor, pa bi došao bez odštete, javlja Germanijak. Naravno, ukoliko se otvori prilika, ponajprije dobrim igrama u Europi, Dinamo bi za neku manju cifru mogao po njega krenuti i u ljetnom prijelaznom roku jer Danci na njemu više ne mogu toliko zaraditi. Tu je i problem da bi, ako dođe na ljeto, Brumado morao pristati biti druga opcija jer je Dion Drena Beljo nedodirljiv u vrhu napada.

Na zimu bi se stvari mogle promijeniti te bi tada vjerojatno dobio više prilika, a, ovisno o situaciji s Beljom, od sezone 2027. mogao bi biti i "udarna igla" maksimirske momčadi. Belju se neće dirati za sada, a ako Brazilac dođe na ljeto, prvi bi svlačionicu mogao napustiti Monsef Bakrar. Još ništa nije službeno, no svakako se nešto "kuha" oko tog transfera.