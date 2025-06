Dinamo dovodi prvu strankinju u povijesti kluba: 'Iz pete lige došli smo do Lige prvakinja'

Dvadesetak kvadrata, ako i toliko. U sobi sofa, nekoliko stolica, hladnjak, televizor... To je prostor na koji odbojkaški prvak Hrvatske ima pravo u sportskoj dvorani na Peščenici. U kojem trener i igračice odrađuju analize, sastanke, u kojoj fizioterapeuti iza malenog zidom ograđenog dijela rješavaju ozljede, upale. OK Dinamo možda materijalno nema puno u dvorani u kojoj je domaćin, ali zato ponosno na stolu, na Dinamovoj zastavi, stoje četiri pehara. I dočaravaju ono što Dinamo danas jest. Najbolji klub u Hrvatskoj.

- Od šest kategorija imamo pet trofeja. Uz seniorke, prvakinje države bile su naše juniorke, kadetkinje i mlađe kadetkinje, a djevojčice u mini odbojci bile su viceprvakinje - započeo je Nino Matjačić, vrijedni predsjednik kluba s Peščenice, na prvoj medijskoj konferenciji u povijesti kluba.

Kluba koji je u deset godina iz najnižeg ranga, pete lige, došao do titule prvaka i Lige prvakinja.

- Pet godina penjali smo se iz najnižeg ranga, a zadnjih pet godina u Superligi nikad nismo bili slabiji od četvrtog mjesta. Svake sezone radili smo korak više i sada došli do vrha. Napredovali smo i korak po korak u europskim natjecanjima, od Challenge kupa, preko CEV kupa i sada do Lige prvakinja.

Foto: OK Dinamo

Najjače klupsko natjecanje bit će za ovaj mladi klub veliki izazov, igrački, financijski, ali ni u jednom trenutku na Peščenicu nisu razmatrali opciju odustajanja od Lige prvakinja.

- Nismo jer to bi bila kriva poruka igračicama. Ove sezone CEV je odlučio da od prvog pretkola u svim dvoranama mora biti Taraflex podloga, VAR, banneri i to bitno poskupljuje priču. Ako je dosad organizacija jedne utakmice iznosila 5000 eura, sad je to 25.000 eura. A za usporedbu, osvajač Lige prvaka zaradi 500.000 eura - kaže sportska voditeljica kluba Tea Grgurić.

- Ždrijeb će biti 15. srpnja, no još ne znamo u kojoj ćemo se fazi uključiti u natjecanje s obzirom na broj prijavljenih klubova. Zbog povećanih troškova vjerujem da će neki klubovi i odustati od kvalifikacija, stoga, s obzirom na nas status, očekujemo da se uključimo od drugog pretkola, a nije nemoguće da odmah uđemo i u završno, treće.

Dinamo će u kvalifikacijama, koje će se igrati u listopadu i studenom, biti podstanar u Zagrebu.

- Nakon sastanka Sportskog saveza Grada Zagreba dogovor je da igramo u Sutinskim vrelima, a izborimo li skupinu, onda bismo bili domaćini u Domu odbojke.

Prvu presicu u povijesti kluba nije propustio koautor Dinamove bajke, trener i sportski direktor Igor Šimunčić, koji je nakratko napustio pripremnu bazu u Mariboru ženske U-16 reprezentacije, čiji je i izbornik.

- Ja sam u Dinamovoj priči zadnje četiri godine i naglasak je bio na ovome što se i dogodilo, a to su četiri trofeja. No, bez suradnika, uz Ninu i Teu, Vjeku i Gorana Blažića, svih 20 trenera u klubu, ne bi bilo ovoga. Ovi pehari me istovremeno i vesele i straše jer će biti teško ponoviti. Ovo je poticaj da radimo dalje, ali trebaju nam svi, gradske strukture, među kojima su neke imale više razumijevanja, neke manje za naše probleme s kojima smo se suočavali. I takve stvari kakve smo mi prošli, od financiranja do dvorana, ne bih poželio nikome. Valjda smo morali preko trnja do ovoga do čega smo došli. U ovom su prostoru naših 14 seniorki i treneri odradili više od 40 sastanaka, zaslužujemo bolje uvjete, tim više što ova dvorana na Peščenici ima veću dvoranu za sastanke, ali nemamo pravo na korištenje - započeo je Šimunčić poduže izlaganje.

Hrvatski odbojkaški savez zaista nam je pomogao, i treba pomagati svim klubovima jer to je danas nužnost. No, zaista ne shvaćam odluku da kvalifikacije igramo u Sutinskim vrelima. Dom odbojke treba biti dvorana svih gradskih odbojkaša, nadam se da će to shvatiti jer je bezbolnije i jeftinije.

Dinamovke su detronizirale Mladost, prema kojoj će uputiti zanimljivi poziv.

- Pokušat ćemo uoči sezone organizirati turnir i utakmicu kako bismo dostojno obilježili 10 godina našeg kluba, ali i zagrebačke odbojke. Želimo da naš protivnik u toj utakmici bude Mladost jer da nije Mladosti ne bi bilo ni nas. Svi smo bili dio tog kluba i želimo da i budu dobri uvijek jer samo uz kvalitetno rivalstvo i mi možemo napredovati. Ne svodi se odbojka u Zagrebu samo na Mladost, za naš klub znam reći da smo tvornica, u kojoj je danas više od 1000 djevojčica, u 20 dvorana s 20 trenera. Pehari su samo vrh sante, ali dobro su se svi u klubu naradili da dođu do toga - nastavlja Šimunčić.

- Moramo održati stabilnost u svim strukturama, ne mora svake sezone biti prvo mjesto. Prvi je cilj uvijek da budemo među četiri.

Nova sezona bit će izazovnija jer mijenjamo puno igračica i trebat će strpljenje. Očekujem da ćemo tek nakon tri mjeseca sezone dočekati prava izdanja.

A promjene u ekipi su...

- Iz prve sedmorke ostale su samo dvije igračice, Carla Stošić i Iva Pehar. Viktoria Ana Trcol otišla je u prvakinje Rumunjske, Albu Blaj, koja igra i Ligu prvakinja, i njezin transfer je i velika nagrada za naš klub. Maša Mlinar odlučila je otići u Branik Maribor, smatra da će bolje napredovati u tom klubu i ništa nismo mogli premda smo je željeli zadržati. Lucia Babić i kapetanica Jelena Ninčević pojačat će klub iz naše lige. Zaokružile su ovim trofejem na neki način i sportski put u Dinamu. Bilo je puno suza s moje strane, emotivno smo se svi vezali s djevojkama i ono što smo napravili, nosit ćemo kroz cijeli život. Luna Bečić je također otišla, Tina Uzun uzet će stanku zbog fakulteta, a iz privatnih razloga nema više ni Ivone Kolar, no ona možda ostane u klubu kao trenerica.

U rubrici dolazaka ističu se dva imena; prva strankinja u povijesti kluba te povratnica iz igračke mirovine, Klara Perić.

- Klara će biti veliko pojačanje, kapetanica ekipa i s njom ćemo dobiti kvalitetu koji smo imali i s Ninčević. Na poziciji korektora stiže Bijana Ambulija iz zaprešićkog Neba, reprezentativka BiH, pokazala je da je materijal za Dinamo. iz Ribole Kaštela stiže nam juniorska reprezentativka, srednja blokerica Klara Vasilj, koja je protekle sezone bila druga blokerica lige, iza naše Trcol. Vjerujem da ćemo s njom dobiti igračicu za sljedeći izlazni transfer. Eh, sad, dugo smo bježali od toga, ali sad se dogodilo. Iz SAD-a nam kao primačica-pucačica stiže Emily Bent (23) i bit će prva "prava" strankinja u povijesti kluba. Ona završava koledž u Charlestonu, a u realizaciji nam je pomogla agencija naše bivše odbojkašice Mije Jerkov s kojom surađujemo tri godine, a igrom slučaja na koledžu joj je profesorica Tiffany Blum, koja je igrala godinama u Azeni i Slavonskom Brodu. Stoga smo imali aktivan kontakt i potpuni uvid u kvalitete Bent.

I to nije sve...

- Inka Inkret također iz Neba stiže na poziciju primačice-pucačice, a kao libero Ema Čuček iz Don Bosca, koja će biti konkurenciji Stošić. Iz Olimpika na poziciju tehničarke dolazi Nika Marušić, koja je bila i kod nas na dvojnoj registraciji. Marija Mohorović, blokerica, donedavna juniorka, nije prošla žrvanj seniorske ekipe u Mladosti i priliku će dobiti kod nas. Također, u rad prve ekipe uključit ćemo i tri igračice iz druge ekipe, Brunu Pitešu, Emilie Stojić i Taru Radoš. Cilj nam je da uvijek punimo kadar vlastitim igračicama, ali ova lista nije konačna jer ovisno o raspletu situacije s Ligom prvakinja i pregovorima sa sponzorima, bude još dolazaka.

Šimunčić će odbojkašice okušati 18. kolovoza, sedam tjedana prije početka prvenstva u prvom listopadskom vikendu, kada će krenuti i kvalifikacije za Ligu prvakinja.

- Izravno mjesto u skupini Lige prvakinja ima 16 ekipa od 20, ali ove su sezone pozivnicu dobili turski Zeren i talijanska Novara, koji su za to i platili. Za ostala dva mjesta borit će se vjerojatno, još nije službeno, osam klubova. Sjajna je stvar što su i Mladost, Dinamo, Ribola Kaštela i Marina Kaštela vrijedno igrali europska natjecanja i iduće sezone imat ćemo i peti klub u Europi. Vjerujem da bismo, ako ovako nastavimo, za dvije-tri godine mogli imati izravno klub u skupini Lige prvakinja, ali za to je bitna i značajna potpora saveza, Grada...

Na tu je temu Šimunčić završno rekao.

- Ne tražimo da dvorana bude naša nego samo da kada nam netko dođe u goste, da ga možemo na pravi način i ugostiti. Mi ne možemo priuštiti pripreme izvan Zagreba, a Grad inače klubovima pokriva troškove pripreme, no mi nismo, nažalost, klub od gradskog značaja i moramo se snaći sami. Svaki euro prevrnemo tri puta, nikad se nećemo dovesti u situaciju da imamo minus na računu. Imamo i autobus kojim putujemo na utakmice, no, da se razumijemo, ne živimo u izobilju.