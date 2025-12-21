EKSKLUZIVNO Gvardiol ide u Barcelonu i ruši sve rekorde?! Otkrivamo detalje megaposla

Doista, nešto se tu "kuha". Joško Gvardiol i dalje je najskuplji branič svih vremena, ali stoper Manchester Cityja mogao bi uskoro dodatno podići letvicu. I postati prvi obrambeni igrač za kojeg će netko platiti više od 100 milijuna eura odštete. Jedan od najboljih igrača Cityja ima tek 23 godine, a Španjolci su sada lansirali veliku priču.

POGLEDAJTE VIDEO: Gvardiol kao komandos

Pokretanje videa... 00:26 Joško Gvardiol kao komandos | Video: Commando Squad 9 (Lucijan Španić, Harry Lenz, Dejan Tatomir)

Barca muku muči s obranom

Već dulje vrijeme Gvardiol se nalazi u bilježnicama skauta madridskog Reala, u Bayernu su svjesni da financijski ne mogu parirati "kraljevskom klubu", no sada se u utrku uključila i Barcelona. I čini se - vrlo ozbiljno, doznajemo U hrvatskom reprezentativcu vide lidera budućnosti, ključnu kariku koja bi sljedećih desetak godina trebala biti dominantna figura katalonske obrane.

Barcelona se ne mora bojati za napadački dio momčadi. S Yamalom, Pedrijem, Gavijem, Ferranom i Bardghjijem Katalonci su tu vrlo dobro pokriveni. No na Camp Nouu jasno znaju da se moraju okrenuti obrani. Stoperima koji će godinama dominirati LaLigom i europskim nogometom.

Ronald Araújo više ne igra na svjetskoj razini i ima problema s mentalnim zdravljem, Andreas Christensen je sklon ozljedama, forma mladog Paua Cubarsíja previše oscilira, a Eric García još nikoga nije uvjerio da je on "taj". Hansi Flick u kadru ima i mladog Gerarda Martina, ali ni on zasad nije dokazana klasa za Barcelonu. A Martin je tek mjesec dana mlađi od Gvardiola.

"Balugrana" želi pokazati moć

Predsjednik Barcelone Joan Laporta treba veliko ime. Pojačanje koje će nogometnom svijetu ponovno pokazati Barceloninu moć - onu financijsku. Svi znaju da su Katalonci i dalje opasni na terenu, ali klub želi poslati jasnu poruku da se vratio, da je ponovno spreman na Camp Nou dovoditi najveće zvijezde i realizirati fascinantne transfere.

A poruku ostatku Europe Laporta želi poslati upravo dovođenjem Gvardiola. Ta priča nije bez temelja. Španjolski su mediji, na opće iznenađenje, otkrili "tajni plan Barcelone". Hrvatskog nogometaša ugovor s engleskim velikanom veže do lipnja 2028. godine, Gvardiol je čvrsto i sigurno vezan uz City, ali Barcelona ima plan. I želi Joška u svojim redovima.

To, naravno, znači da će Manchester City trebati "izbiti iz cipela". No Laporta je, čini se, spreman i na to.

Otkud lova s obzirom na to da klub već godinama ima problema s financijskim fair-playom? Ponos Katalonije nedavno je potpisao ugovor sa Spotifyjem vrijedan gotovo pola milijarde eura pa se novoobnovljeni stadion Barcelone sad zove Spotify Camp Nou. I Barcelona dio tih sredstava želi iskoristiti za megapojačanja poput Gvardiola.

Gvardiol prema Transfermarktu vrijedi 70 milijuna eura. Pep Guardiola bez njega ne može zamisliti prvih 11 Cityja pa je izgledno da ga neće pustiti na zimu, ali ova priča mogla bi se realizirati na ljeto.