Dinamo dugo nije izgledao ovako: Kovačevićev stroj melje protivnike i zabavlja navijače

Nema se što puno pričati, sve se, po meni, vidjelo na terenu, samouvjereno, ali ne i drsko, poručio je trener Dinama, Mario Kovačević (50), nakon što su "modri" slavili 2-0 protiv Hajduka u derbiju 34. kola Hrvatske nogometne lige. Monsef Bakrar treći je put ove sezone zabio u derbiju, a među strijelce se upisao i najbolji golgeter lige, Dion Drena Beljo, koji je nastavio sezonu iz snova.