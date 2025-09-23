Dinamo favorit kladionica za naslov, Hajduk ostao na istom, a Rijeci treba čudo za obranu

Rijeka je u Vinkovcima igrala posljednju utakmicu sedmog kola HNL-a. Aktualni prvak protiv posljednjeplasirane momčadi Vukovara ušao je kao veliki favorit, no nakon utakmice ostao je na samo jednoj pobjedi ove sezone u HNL-u. Vukovar se senzacionalno dvaput vratio iz zaostatka, a Robin Gonzalez je iz jedanaesterca u 68. minuti zabio za povijesnu pobjedu Vukovaraca.

Šok terapija i promjena trenera na Kvarneru očito nisu dale rezultata. Victor Sanchez do sada je vodio momčad u tri utakmice. U HNL-u je debitirao remijem protiv Lokomotive, a u Kupu se Rijeka poprilično mučila s četvrtoligašem Maksimirom, koji je pao tek u drugom poluvremenu.

Vinkovci: HNK Vukovar 1991 i HNK Rijeka u sedmom kolu Prve HNL | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Kako su u ponedjeljak zaključili sedmo kolo HNL-a, kladionice su objavile nove koeficijente za osvajanje prvenstva. U kolu u kojem je Dinamo pobijedio najvećeg rivala Hajduk na gostujućem terenu, “modri” su se prema kladionicama još više približili naslovu.

Koeficijent da će "modri" postati prvaci s 1,45 pao je na 1,30. Poraz 2-0 nije znatno utjecao na Hajdukove šanse pa su oni ostali na koeficijentu od prošlog tjedna (4). Rijeka svakim novim lošim rezultatom sve više smanjuje šanse da će po prvi put u klupskoj povijesti obraniti naslov. Prije dva tjedna koeficijent na njih bio je 10, prije tjedan dana 15, a sada iznosi čak 30!

Stranica Football meets data izračunala je da Rijeka ima samo 1 posto šanse za obranu naslova. Ni prognoze za plasman u Europu nisu bajne jer im ista stranica predviđa 56 posto izgleda da sezonu završe među četiri najbolje plasirane momčadi.

Što se tiče kladionica, ostale momčadi HNL-a svedene su na statističku pogrešku. Koeficijent na Varaždin iznosi 100, na Osijek 150, na Lokomotivu 250, na Istru i Slaven 500, na Goricu 750, a na Vukovar 2000.