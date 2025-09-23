Obavijesti

Sport

Komentari 3
'MODRIMA' PORASLE ŠANSE

Dinamo favorit kladionica za naslov, Hajduk ostao na istom, a Rijeci treba čudo za obranu

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Iako je Hajduk izgubio 2-0 u derbiju od Dinama, njegov koeficijent da će postati prvaci nije se promijenio i dalje iznosi 4

Rijeka je u Vinkovcima igrala posljednju utakmicu sedmog kola HNL-a. Aktualni prvak protiv posljednjeplasirane momčadi Vukovara ušao je kao veliki favorit, no nakon utakmice ostao je na samo jednoj pobjedi ove sezone u HNL-u. Vukovar se senzacionalno dvaput vratio iz zaostatka, a Robin Gonzalez je iz jedanaesterca u 68. minuti zabio za povijesnu pobjedu Vukovaraca.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

HNK Vukovar 1991 vs NK Rijeka 3:2 01:42
HNK Vukovar 1991 vs NK Rijeka 3:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Šok terapija i promjena trenera na Kvarneru očito nisu dale rezultata. Victor Sanchez do sada je vodio momčad u tri utakmice. U HNL-u je debitirao remijem protiv Lokomotive, a u Kupu se Rijeka poprilično mučila s četvrtoligašem Maksimirom, koji je pao tek u drugom poluvremenu.

Vinkovci: HNK Vukovar 1991 i HNK Rijeka u sedmom kolu Prve HNL
Vinkovci: HNK Vukovar 1991 i HNK Rijeka u sedmom kolu Prve HNL | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Kako su u ponedjeljak zaključili sedmo kolo HNL-a, kladionice su objavile nove koeficijente za osvajanje prvenstva. U kolu u kojem je Dinamo pobijedio najvećeg rivala Hajduk na gostujućem terenu, “modri” su se prema kladionicama još više približili naslovu.

Koeficijent da će "modri" postati prvaci s 1,45 pao je na 1,30. Poraz 2-0 nije znatno utjecao na Hajdukove šanse pa su oni ostali na koeficijentu od prošlog tjedna (4). Rijeka svakim novim lošim rezultatom sve više smanjuje šanse da će po prvi put u klupskoj povijesti obraniti naslov. Prije dva tjedna koeficijent na njih bio je 10, prije tjedan dana 15, a sada iznosi čak 30!

SAŽETAK VUKOVAR - RIJEKA 3-2 VIDEO Fruk je 'vukao', ali nije spasio Rijeku. Pogledajte kako su Vukovarci priredili senzaciju
VIDEO Fruk je 'vukao', ali nije spasio Rijeku. Pogledajte kako su Vukovarci priredili senzaciju

Stranica Football meets data izračunala je da Rijeka ima samo 1 posto šanse za obranu naslova. Ni prognoze za plasman u Europu nisu bajne jer im ista stranica predviđa 56 posto izgleda da sezonu završe među četiri najbolje plasirane momčadi.

Što se tiče kladionica, ostale momčadi HNL-a svedene su na statističku pogrešku. Koeficijent na Varaždin iznosi 100, na Osijek 150, na Lokomotivu 250, na Istru i Slaven 500, na Goricu 750, a na Vukovar 2000.

OSTALO

