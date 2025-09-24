Dinamo - Fenerbahče: Evo gdje gledati početak Europske lige

Dinamo u srijedu kreće na svoj novi europski put. Protivnik na Maksimiru je turski velikan Fenerbahče, koji se pošteno pojačao ovog ljeta, ali i ostao bez Josea Mourinha te Dominika Livakovića. Utakmica u kojoj Dinamo nije favorit, prvi put ove sezone, ali u kojoj će se sigurno potući i ići po sva tri boda i najbolji mogući početak Europske lige. Susret kreće u 21 sat, a možete ga pratiti na kanalu Arenasport 1.

"Modri" su se prodrmali na vrijeme. Nakon "čupanja" boda u Varaždinu i neočekivanog poraza od Gorice kod kuće, optimizam i osmijeh na lice svojim navijačima vratili su pobjedom u velikom derbiju. Dinamo je pokazao mirnoću, sigurnost te je obrambeno izgledao jako dobro, što će posebno biti važno protiv Fenerbahčea. Ismael Bennacer ne konkurira za Europu, ali Dinamo je na Poljudu "dobio" Mihu Zajca te bi on mogao pomoći u kreaciji igre Josipu Mišiću. Svakako se Fenera ne treba bojati jer, sjetit će te se, ne tako davno je turski velikan s četiri komada i podvijena repa otišao s Maksimira. Naravno, to je sada potpuno drugi Fenerbahče, ali i potpuno drugi Dinamo te momčad Marija Kovačevića može postaviti zamke Turcima.

Split: Dinamo na Poljudu pobijedio Hajduk rezultatom 2:0 | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Fenerbahče je na ljeto doveo golmana iz Cityja, Edersona, stigao je Marco Asensio, sjajni Turčin Karem Akturkoglu, bek Nelson Semedo te je ovo jako ozbiljna i opasna momčad. U turskom prvenstvu Fener je na trećem mjestu uz tri pobjede i tri neriješena rezultata te zaostaje šest bodova za prvoplasiranim Galatasarayem. Domenico Tedesco zamijenio je Josea Mourinha na klupi te će sigurno napasti Dinamo svim silama jer je turskoj momčadi jako bitno što dalje stići u Europi.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Srijeda, 21 sat, stadion Maksimir. Težak protivnik za "modre", ali i gromoglasna podrška sjevera i zapada Maksimira bit će veliki forte Dinamu, a Mario Kovačević sigurno sprema momčad za uzeti sva tri boda, pogotovo na domaćem terenu.

