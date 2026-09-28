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ODVEO HRVATSKU NA EURO

Dinamo ga otpisao, sad blista za mlade 'vatrene'. Adriano je i Grcima poslao jasnu poruku

Piše Domagoj Vugrinović,
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Dinamo ga otpisao, sad blista za mlade 'vatrene'. Adriano je i Grcima poslao jasnu poruku
Varaždin: Hrvatska U-21 reprezentacija pobijedila Mađarsku 3:1, Jagušić zabio tri gola | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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U-21 HRVATSKA - MAĐARSKA 3-1 Teško je očekivati da ovaj hat-trick Jagušića neće odjeknuti u zelenom dijelu Atene, mladi nogometaš oduševio je protiv Mađara

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Adriano Jagušić odigrao je protiv Mađarske utakmicu kakvu nogometaš njegove dobi dugo pamti. Hrvatska U-21 reprezentacija pobijedila je 3-1, izborila Europsko prvenstvo, a mladi veznjak Panathinaikosa zabio je sva tri gola. I nije to bio običan hat-trick. Prvi je zabio škaricama, drugi volejem, a treći preciznim udarcem u gornji kut. Tri različita gola, tri demonstracije tehnike i jedna vrlo glasna poruka iz Varaždina prema Ateni.

Posebno je zanimljiv bio drugi gol. Jagušić je izraziti ljevak, ali kad je Hrvatska strahovala od preokreta, doveo ju je u vodstvo preciznim udarcem desnom nogom. Nakon utakmice priznao je da mu je to bio prvi gol desnom nogom u karijeri. Čak je i njega iznenadio. Možda upravo taj detalj najbolje opisuje njegovu večer. Igrač koji već godinama nosi etiketu velikog hrvatskog talenta u jednoj je od najvažnijih utakmica generacije pokazao da njegov razvoj još nije ni blizu završetka.

Nakon što su ga otpisali u Dinamovoj nogometnoj školi, Slaven mu je dao ono što mladom igraču najviše treba, prostor za razvoj i utakmice. Za prvu momčad debitirao je još kao tinejdžer, a ubrzo više nije bio samo zanimljiv mladić nego jedan od najvažnijih igrača momčadi.

U veljači ove godine stigao je novi korak. Panathinaikos je za Jagušića platio 5,2 milijuna eura, uz bonuse i postotak od buduće prodaje. Slaven je tim poslom ostvario povijesni transfer, a Jagušić je s 20 godina otišao u klub u kojem je trebao napraviti sljedeći veliki korak. Financijski ga je napravio. Sportski zasad nije.

Jagušić ove sezone još nije zaigrao u grčkom prvenstvu. U Europi je dobivao prilike, sakupio nastupe i zabijao te pokazao da mu ta razina nije previsoka, ali domaće utakmice uglavnom promatra sa strane. Novi trener Jacob Neestrup drži se pobjedničke momčadi, što iz njegove perspektive ima logike, ali za razvoj igrača vrijeme provedeno na klupi teško može biti dugoročno rješenje. Pogotovo kad taj isti igrač dođe u reprezentaciju i napravi ono što je Jagušić napravio Mađarskoj.

Hat-trickom je postao prvi hrvatski U-21 reprezentativac nakon Roka Šimića 2021. godine koji je zabio tri gola u službenoj utakmici. No statistika ovdje ne govori cijelu priču. Jagušić ima tehniku, udarac, osjećaj za prostor i ono što treneri posebno cijene kod veznih igrača - ne skriva se kad momčad treba nekoga tko će odlučiti utakmicu.

Jagušić je početkom godine bio i na radaru A reprezentacije. Spominjala se mogućnost njegova odlaska na Mundijal, ali nakon transfera u Grčku minutaža je nestala, a s njom se smanjila i mogućnost da ozbiljnije pokuca na vrata A vrste. I tu dolazimo do ključnog pitanja njegove karijere. Ne treba nakon tri gola Mađarskoj zaključivati da Jagušić mora odmah igrati za seniorsku Hrvatsku, baš kao što jedna odlična utakmica ne može izbrisati sve ono što još mora naučiti. Ali igrač u njegovim godinama mora igrati. Pogotovo igrač koji je već dokazao da može raditi razliku u seniorskom nogometu.

Treninzi razvijaju nogometaša, ali utakmice ga stvaraju. Ivica Olić očito nema dvojbi. Nakon utakmice izjavio je da bi Jagušić kod njega igrao čak i da nema klub te dodao kako vjeruje da će vijest o njegovoj varaždinskoj predstavi doći i do ljudi u Panathinaikosu. Teško da neće. Tri gola u utakmici koja je Hrvatsku odvela na Euro teško se mogu ignorirati. Jagušiću još ništa nije zajamčeno. Jedan hat-trick ne čini veliku karijeru, kao što ni nekoliko mjeseci bez prvenstvene minute ne znači da je transfer u Grčku bio pogreška. Ali Varaždin je ponovno podsjetio na ono najvažnije. Adriano Jagušić ima nešto posebno.

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