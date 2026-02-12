Dinamo ga vratio u Varaždin nakon pola godine, sad odlazi iz baroknog grada. Otpisali su ga

Na izlaznim vratima NK Varaždina je Leon Belcar (24), desetka koji je prošlu sezonu otišao na posudbu u Dinamo. Tamo nije zadovoljio te ga Dinamo nije otkupio, već se vratio u Varaždin. U prvom dijelu sezone skupio je 18 nastupa, krenuvši od prve minute u 15 susreta. Nije išao na zimske pripreme u Dubai, a čini se da je u drugom dijelu sezone nije u planovima Nikole Šafarića.

- Imao je sitnu ozljedu, a sada se čeka njegov transfer - kratak je bio Šafarić.

Njegov se liječnički pregled u Dinamu oduljio zbog povišenog tlaka i aritmije, s kojima se morao nositi. U međuvremenu je na terapiji i to mu ne predstavlja nikakve smetnje.

- Odlično se osjećam. Radili su mi silne pretrage, a otkad pijem novi lijek, nemam apsolutno nikakvih problema. Nekako mi je sad i psihički lakše - govorio je ljetos za 24sata Belcar, kojeg su u Dinamu vodili Fabio Cannavaro i Sandro Perković.

Rijeka i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

U međuvremenu, njegovim suigračima ide nikad bolje. Još nije bilo sezone otkako su u prvoligaškom društvu nogometaši Varaždina nisu tako dobro ušli u proljeće. U tri susreta triput su pobijedili i nijedan klub u prvoligaškom društvu nije osvojio maksimalan broj bodova u drugom dijelu ove sezone.

- Lijepo je raditi u takvom ozračju, ali već smo zaboravili na tri pobjede i okrećemo se sljedećoj utakmici. U sve tri utakmice imali smo lošijih trenutaka, no protivnik nas nije kažnjavao. To još moramo popraviti - čvrsto je na zemlji Nikola Šafarić, trener i sportski direktor Varaždina.

Prvi sljedeći ispit koji čeka Varaždince je je Rijeka koju su svladali dva puta ove sezone. Na Rujevici je krajem kolovoza bilo 2-1, a početkom studenog varaždinski nogometaši slavili su kod kuće 1-0.

- Čeka nas teška, zahtjevna utakmica. Rijeka je uvijek favorit kod kuće bez obzira protiv koga igra, no moramo ostati fokusirani ako želimo do pozitivnog rezultata - dodao je Šafarić.

'Osijek ne spada u veliku četvorku'

Nekako smo dojma da Varaždinci bolje partije ove sezone pokazuju protiv velike četvorke: Dinama, Hajduka, Rijeke i Osijeka, a u prilog tome govore i rezultati.

- Veće su tenzije na tim susretima, atmosfera je drugačija i naravno da su igrači još dodatno motivirani. Dinamo, Hajduk i Rijeka jesu velika trojka, no nekako ove i prošle sezone bez obzira na veliku tradiciju Osijek ne spada u veliku četvorku. Prošle sezone isto su na kraju strepili, a ove sezone su također u borbi za ostanak. Mislim da smo među četiri mi, Slaven ili Istra 1961 - ističe Šafarić.

Zimski prijelazni rok približava se kraju i Šafarić je već nekoliko puta istaknuo da ne brzaju i odluke ne donose ishitreno, ne dovode igrače samo da ih dovedu. Od ozbiljnijih odlazaka tu je zasigurno onaj Lamine Ba, a od dolazaka oni Canjuge, Ilinkovića i Sikošeka.