Dinamo 'gazi', Olmo je opet bio genijalan, jao ga se Mađarima...

Serija je nastavljena, serija pobjeda, ali su "modri" primili prvi gol ove sezone. Dinamo u sjajnom raspoloženju čeka utorak i Ferencvaroš u 3. pretkolu Lige prvaka. Nenad Bjelica je protiv Gorice u pobjedi 3-1 ponovno napravio puno izmjena u odnosu na posljednju utakmicu. Kako je i obećao, Dani Olmo bio je u sastavu od prve minute. Španjolski genijalac nastavio je tamo gdje je stao prošle sezone, golovima Saburtalu i Gorici je pokazao kako je klasa. Briljirao je, oduševljavao svojim potezima. Odradio je sjajnih 70 minuta, ispraćen uz ovacije i skandiranje. Zasluženo.

Gol i asistencija protiv Gruzijaca, gol i asistencija protiv Gorice. Dobra tri dana za Danija. Sigurno će Olmo startati protiv Mađara u utorak. Jao njima, s ovakvim Danijem, ne piše im se dobro u domu hrvatskog prvaka.

Puno razloga za zadovoljstvo uoči utorka ima Nenad Bjelica, ali može ga brinuti ozljeda Emira Dilavera. Počeo je sjajni branič svoju prvu utakmicu u Maksimiru ove sezone, ali je već nakon 15-ak minuta morao izaći iz igre. Stradao mu je zglob u duelu s Marinom i jasno je kako će protiv Mađara stoperski par ponovno biti Lešković-Perić. Dosad su ove sezone izgledali jako dobro. Treba vjerovati da će biti u pravom izdanju i za četiri dana.

Nikola Moro zabio je drugu utakmicu zaredom u HNL-u. I on igra odlično na početku sezone. Debitirao je za Dinamo i Francois Moubandje. Veliko pojačanje, odradio je dobar posao na lijevom boku u debiju. On bi doista trebao biti atomsko pojačanje na toj poziciji. Vidi se da ima veliko znanje i iskustvo, Dinamo se namučio da ga dovede, ali to je bio sjajan potez.

U Maksimiru je bilo 2676 gledatelja, na sjeveru i nešto BBB-a, koji su drugo poluvrijeme proveli skandirajući morbidne poruke.