Dinamo godinama nije bio tako nisko na Uefinoj ljestvici. Šanse za izravan upad u LP sve manje

Dinamo je nakon dvije pobjede u Europskoj ligi potonuo te ostvario remi i tri poraza. U ta tri poteza teško je nastradao (Lille, Celta i Real Betis) te je ostao i bez koeficijenta koji se mogao pridodati u slučaju pozitivnog rezultata. "Modri" nikad nisu bili niže na Uefinoj ljestvici i to treba brinuti, ali izravan plasman u Ligu prvaka i dalje je moguć.

Dinamo je sada 54. momčad Europe s ukupnim koeficijentom 44.000. To je najlošiji plasman kluba od sezone 2017/18. kada su Zagrepčani bili na jako niskom 77. mjestu. Katastrofalni rezultati u Europi nakon pobjede nad Maccabijem pokazuju da je ova sezona najlošija za Dinamo u petogodišnjem ciklusu koji se gleda kada se uračunava koeficijent. Tako su "modre" na ljestvici preskočili PAOK i Victoria Plzen, a ako se ovako nastavi, pad bi mogao biti i veći.

Ipak, utjeha se nazire, ali nije lagano doći do nje. Dinamo se iduće sezone može direktno plasirati u Ligu prvaka, ali za to mu je potrebno ispuniti dva uvjeta. Prvi, i onaj najvažniji, je osvajanje naslova u HNL-u. Bez toga će Dinamova sezona biti debakl i to je primarni cilj za Kovačevićeve trupe. Drugi je da bude klub s najvećim koeficijentom koji je osvojio naslov. To je već malo teže.

Ispred Dinama su Rangersi, Olympiacos, Kopenhagen, Šahtar, Ferencvaroš i PAOK. Dinamo se mora nadati da nitko od ovih klubova ne osvoji domaće prvenstvo (najveća opasnost prijeti od Olympiacosa, Ferencvaroša i Šahtara) ili da nekog od njih prestigne po koeficijentu. Za to bi bilo idealno da pobijedi u zadnje dvije utakmice u Europi te da netko od spomenutih klubova kiksa, no prvo se Dinamo mora sabrati i početi igrati bolji nogomet.