Dinamo - Hajduk u osnovnom paketu, evo tko će komentirati

Prvi ovosezonski dvoboj Dinama i Hajduka (Superkup) koji je na rasporedu već u subotu prenosit će se na kanalu broj 12, u osnovnom paketu MAXtv-a, dok korisnici A1 neće moći gledati prijenos tog ogleda, njima su ti kanali i dalje nedostupni. Utakmicu će uživo komentirati Saša Marić, dok studijska emisija s Maksimira kreće u 19 sati. Stručni komentatori prije i poslije utakmice bit će Rajko Magić i Mario Cvitanović, a ista će postava (također sa studijskom emisijom) odraditi i prvu HNL utakmicu nove sezone, dvoboj Dinama i Lokomotive.

Utakmice Prve HNL u novoj sezoni za sada će i dalje prenositi Saša Marić, Mateo Pukšar, Anđelko Kecman i Ivan Ljubić, dok će Ivan Blažičko u toj konstelaciji snaga više djelovati kao savjetnik. Jasno, nemoguće je s četiri komentatora raditi pet utakmica po kolu (kasnije će se tome dodati prijenosi Prve lige, futsala i ženskog nogometa), pa će i Blažičko ponekad biti u pogonu. U studijskim emisijama sudjelovat će i Valentina Miletić. Kasnije je predviđeno da se rade i prijenosi utakmica hrvatske U-21 reprezentacije, dok za mlađe selekcije ništa još nije definirano.

A kako će se puniti TV-raspored? Dva nova programa nazvana MaxSport imat će info kanal koji bi vrtio 12 sati programa, dok će se 12 sati tu puštati razne vijesti. Na tim kanalima moći ćete vidjeti i snimke prošlosezonskih HNL utakmica, kasnije će tu biti i snimke prvenstvenih dvoboja iz ove sezone.

Specijalnu emisiju kao pregled HNL kola imali bi ponedjeljkom u večernjem terminu, ali ta se emisija neće podudarati s HRT-ovim "Stadionom". A kako saznajemo, "Stadion" bi se u novoj sezoni trebao emitirati nedjeljom. Točnije, emisiju će prebaciti na nedjelju kada i u rujnu konačno krenu s prijenosima HNL utakmica, prvih devet kola će "Stadion" biti ponedjeljkom. MaxSport bi kasnije svom programu dodao još dvije zasebne emisije, jedna bi obuhvaćala samo futsal, a druga drugoligaški i nižerazredni nogomet, mlađe kategorije i ženski nogomet.

Veći dio utakmica prenosit će se u osnovnom paketu, a neće biti moguće gledati ih pay per view. Testno je emitiranje krenulo 1. srpnja, vrte se snimke prvenstvenih utakmica iz prošlih sezona, ponajviše kao test naše produkcijsko tehničke ekipe. Od 8. srpnja kreću snimke najvećih obračuna Dinama i Hajduka, a na sam dan Superkupa prikazat će snimke posljednja dva superkupa. Uoči utakmice ide pregled svih prvenstvenih golova Dinama i Hajduka iz prošle sezone.

Oba MAXSport kanala bit će dostupna i na MAXtv satelitu, te u ponudi Iskona i evotv-a. Na ovim platformama oba kanala će biti dostupna u dodatnim sportskim paketima. Na DTH u MAXArena, MAXSportPlus paketima, na evotv-u u ImamSve paketu, na Iskon Play TV u Uzmi Sve paketu, a na Iskon.TV-u u Sportski2 paketu.

Sve utakmice HNL-a na MAXsport kanalu prenosit će se u najvišoj HD kvaliteti jer je HT je osigurao povezanost svih ključnih stadiona u zemlji optičkom infrastrukturom sa gigabitnim linkovima, koji nam osiguravaju u budućnosti i prijenose u 4k kvaliteti.

HT-ova optika s brzinama do 1Gbps i premium korisničkom opremom dostupna je u domovima naših građana u svim većim gradovima, što omogućuje osim TV prijenosa utakmica na MAXsport kanalu u najvećoj kvaliteti i uživanje u superbrzom i stabilnom internetu u cijelom stanu.

HT se oglasio priopćenjem:

Hrvatski Telekom uvijek nastoji svojim korisnicima pružiti vrhunske sadržaje i osigurati najbolje korisničko iskustvo. Sukladno tome, MAX paketi postaju još bogatiji s novim programima i sportskim prijenosima.

Hrvatski Telekom tijekom sljedeće četiri sezone ima ekskluzivna prava emitiranja najgledanijeg sportskog sadržaja u Hrvatskoj; Hrvatske nogometne lige i Hrvatskog nogometnog kupa. Prijenosi utakmica odvijati će se na novoosnovanim MAXSport programima, koji su korisnicima testno uključeni već od 1. srpnja, a od kojih će MAXSport 1 prenositi veći dio HNL utakmica te će biti dostupan već u osnovnom paketu MAXtv-a. Nogometnu sezonu na MAXSportu otvara u ekskluzivnom prijenosu utakmica Superkupa Dinamo-Hajduk već ove subote 9.7. u 20h.

Osim prijenosa uživo, program će sadržavati i posebne emisije koje će se baviti hrvatskim nogometom, primjerice ponedjeljkom je planirana posebna emisija u trajanju od 90 minuta posvećena HNL-u. Želja HT-a je s vremenom proširiti program na hrvatske lige i kupove iz drugih sportova i da MAXsport bude pravi, sadržajem bogati hrvatski sportski kanal.

MAXSport1 program dostupan je već u osnovnom paketu svim korisnicima MAXtv čime želimo dodatno popularizirati i olakšati dostupnost hrvatskog nogometa. Istovremeno MAXSport2 program biti će dostupan MAXtv korisnicima sportskih paketa. MAXSport2 program sadržavati će prijenose uživo u trenutcima kada će se odigravati više paralelnih utakmica, dok će ostatak vremena na njemu prikazivati snimke i sažeci. Oba MAXSport programa biti će dostupa i na MAXtv satelitu, te u ponudi Iskona i evotv-a.

Najatraktivniji sportski i nogometni program upotpunit će nogometne utakmice najboljih i najzanimljivijih liga i natjecanja: UEFA Liga prvaka, Europska liga, Konfederacijska liga, španjolska La Liga, engleski Premiership, talijanska Seria A, francuska Ligue 1, portugalska Primeira, koje će se sve prenositi na ArenaSport kanalima dostupnima na MAXtv-u.

- Hrvatski Telekom usko je povezan sa sportom u mnogim segmentima svog poslovanja. Kao vodeća telekomunikacijska kompanija u Hrvatskoj, uvijek stremimo osigurati najkvalitetniji sadržaj našim korisnicima. Kako smo mi u Hrvatskoj poznati kao strastveni ljubitelji sporta, posebice nogometa, naša je zadaća omogućiti vrhunsko iskustvo putem najgledanijeg sportskog sadržaja i pritom podržavati i promovirati hrvatski sport. Vjerujem kako ćemo uz MAXSport1 i MAXSport2 programe zadovoljiti i opravdati povjerenje naših gledatelja - izjavio je Richard Brešković, direktor Sektora marketinga za privatne korisnike.

MAXtv korisnici koji su do sada imali SportKlub programe 1 do 6, koji prestaju biti dijelom ponude MAXtv-a, od 1. kolovoza dobivaju u zamjenu sadržajnije ArenaSport programe 7 do 10 čime uz nastavak prijenosa engleskog Premiershipa koji se od ove sezone emitira na ArenaSportu dobivaju i UEFA Ligu prvaka.

