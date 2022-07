Policija uspostavila poseban stožer uoči Superkupa, Torcidi jamči dolazak i tri sata ranije

Ravnateljstvo policije u srijedu je izvijestilo da je preuzelo koordinaciju osiguranja visokorizične subotnje utakmice nogometnog Superkupa između Dinama i Hajduka, ali i budućih utakmica, a uspostavilo je i stožer na čijem je čelu zamjenik glavnog ravnatelja policije.

Obavještavajući o svim do sada provedenim sigurnosnim pripremama oko osiguranja visokorizičnog susreta u subotu 9. srpnja na maksimirskom stadionu, s početkom u 20 sati, policija je pozvala i klubove da poduzmu sve kako bi njihovi navijači bili upoznati s pravilima ponašanja na stadionu.

U Ravnateljstvu policije ističu da uspostavljeni stožer koordinira i rukovodi policijskim snagama, daje organizatorima upute kod izrade planova osiguranja, predlaže organizatoru i zaštitarskim službama kako umanjiti rizik, prikuplja sigurnosno interesantne podatke, ali i informira javnost.

Za gostujuće navijače 2500 personaliziranih ulaznica

Intenzivne pripreme osiguranja nogometne utakmice superkupa policija je počela 24. lipnja te je s osobama nadležnim za sigurnost Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) te klubova Dinamo i Hajduk, "raspravilo o svim segmentima pripreme i provedbe osiguranja koji imaju utjecaj na sigurnost u odigravanju ovog nogometnog susreta".

U policiji naglašavaju da su u dosadašnjoj intenzivno komunikaciji pojašnjene obveze organizatora propisane zakonima o javnom okupljanju i sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, a organizator je izvijestio o dodatnim mjerama sigurnosti koje će poduzeti na sjevernoj i južnoj tribini te čuvanju stadiona.

Policija je izvijestila da su Dinamo i Hajduk potpisali 29. lipnja ugovor kojim je određen broj od 2500 ulaznica za gostujuće navijače koji će biti smješteni na južnoj tribini, čime su stvoreni preduvjeti da Hajduk može započeti s prodajom personaliziranih ulaznica, a koja završava najkasnije dva dana prije početka utakmice. U policiji naglašavaju da popis personaliziranih ulaznica gostujućih navijača mora biti finaliziran 24 sata prije početka utakmice.

Uz to, usaglašena su pravila najave i unosa transparenata, bubnjeva i megafona putem službene pisane korespodencije u koju ima uvid Ravnateljstvo policije i HNS. U policiji ističu da spor oko eventualno nenajavljenih transparenata prvo dogovorno rješavaju klubovi, a potom policija koja će nakon pregleda transparenata dozvoliti navijačima njihovo postavljanje na tribine.

Ravnateljstvo policije je izvijestilo da policija i HNS od Hajduka redovno primaju informacije o putovanju gostujućih navijača te će, sukladno dobivenim informacijama, redovito ažurirati planove osiguranja. Prema do sada zaprimljenim informacijama te na temelju podataka o broju predviđenih ulaznica za gostujuće navijače, a koji je relativno visok, policija je započela pripreme oko definiranja pravaca putovanja navijača, kao i stajališta za navijače.

Policija je precizirala da su za stajališta određena odmorišta Nadin, Janjče i Dobra, dok će po dolasku na naplatnu postaju Lučko biti formirane kolone te će navijače organizirano prepratiti do stadiona. Policija gostujućim navijačima jamči pravovremeni dolazak u zonu stadiona do 17 sati nositeljima transparenata, odnosno do 17.30 ostalim navijačima. U policiji podsjećaju da gostujući navijači koji organizirano putuju vlakom imaju organiziran vagon-restoran u kojem se prodaju jelo i piće.

Ispod južne tribine hrana, bezalkoholna pića i sanitarni prostor

Organizator GNK Dinamo je, priopćava policija, prijavio javno okupljanje i fan zonu te je službeno prezentirao sve što će poduzeti prema zakonskim obvezama.

Posebno je naglašeno da će na poligonu za obuku vozača i tržnice Borongaj biti 10 kemijskih WC-a, dok će na stadionu ispod južne tribine biti dostupna hrana, bezalkoholna pića i sanitarni prostor. Dodaje i kako je organizator o uputama za posjetitelje obavijestio gostujući klub.

U policiji zaključno obavještavaju kako će i nadalje održavati sigurnosne sastanke s predstavnicima klubova i HNS-om kako bi raspravili eventualne nejasnoće, dok će se Ravnateljstvo policije i nadležna Policijska uprava zagrebačka još jednom oglasiti priopćenjem s informacijama oko posebne regulacije prometa te drugim potrebnim obavijestima.

''Potičemo i pozivamo gostujući i domaći klub da poduzmu sve kako bi njihove navijačke skupine bile upoznate s pravilima ponašanja te postupale sukladno njima'', zaključuje u priopćenju Ravnateljstvo policije.

