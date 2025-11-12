Obavijesti

HLADAN TUŠ

Dinamo htio vratiti igrača iz reprezentacije, HNS ga odbio!

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Dinamo i Lokomotiva sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dinamo je poslao službeni dopis HNS-u da se Noa Mikić vrati u klub iz U19 reprezentacije, ali je Savez to odbio. Ipak, ako dobro prođe utakmice protiv Gibraltara, Mikić bi mogao natrag u klub

Hrvatska U19 reprezentacija odlično je otvorila kvalifikacije za Europsko prvenstvo. U srijedu su izabranici Siniše Oreščanina s 2-0 pobijedili Gruziju, a u subotu će igrati protiv Gibraltara. Odličnu utakmicu protiv Gruzije odigrao je Dinamov mladi bek, Noa Mikić, a klub iz Maksimirske 128 poslao je dopis HNS-u kako bi ga pustio da se vrati u klub, piše tportal.

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Mikić je jako važan u sustavu trenera Oreščanina, a Dinamo je poslao dopis kako bi odigrao utakmicu Kupa protiv Karlovca. HNS je odbio zahtjev, što ima pravo učiniti, ali nije nemoguće da ga na kraju ipak pusti da se vrati u Maksimir. Naime, ako Hrvatska pobijedi i Gibraltar, napravit će velik korak prema Europskom prvenstvu, pa ga Oreščanin možda neće koristiti u utakmici protiv Srbije koja se igra 18. studenog. Dinamo i Karlovac u Kupu igraju 19. studenog tako da bi ga HNS mogao pustiti nakon Gibraltara, ali je za sada dopis odbijen.

Podsjetimo, klubovi moraju puštati igrače na Fifine i Uefine utakmice, ako su pozvani u reprezentaciju pa tako HNS Mikića može zadržati u reprezentaciji do kraja. Nakon ozljede Morisa Valinčića, Mikić je bio u kombinacijama Marija Kovačevića, ali ipak nije dobio priliku. Jasno je da ga Dinamo želi isprobati u prvoj momčadi protiv nominalno slabije momčadi, ali za sada na njega ne može računati.

