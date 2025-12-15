Obavijesti

BLIZU JE KRAJ POLUSEZONE

Dinamo i dalje osjetni favorit kladionica za hrvatskog prvaka

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec ROgulja/PIXSELL

Prije derbija, Dinamo je bio izraziti favorit za trofej s koeficijentom 1,35, ali je nakon remija na Maksimiru taj tečaj narastao na 1,4. A što se tiče Hajduka, on se nakon derbija snizio s 3,2 na 3

Dva najveća favorita za ovosezonskog prvaka HNL-a imala su sličan put do tri boda u 17. kolu prvenstva. Hajduk je drugi uzastopni vikend gostovao na Zagrebu, ovoga puta protiv Lokomotive, koja je povela u 12. minuti utakmice golom Stojakovića. Međutim, "bijeli" su poravnali do kraja prvog poluvremena, a u drugom zabili još dva gola za pobjedu od 3-1.

Golovi s utakmice Slaven Belupo - Dinamo 02:09
Golovi s utakmice Slaven Belupo - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Dinamo je nakon još jednog europskog razočarenja gostovao u Koprivnici, protiv bivšeg kluba trenera Marija Kovačevića, Slaven Belupa. I "farmaceuti" su, u stilu lokosa, poveli protiv favoriziranog protivnika, i to već u drugoj minuti golom Josipa Mitrovića. Ali je "plavi stroj" proradio nakon 20-ak minuta i Dinamo je do kraja poluvremena vodio 4-1.

Tom je pobjedom Dinamo došao na korak do honorarne titule jesenskog prvaka HNL-a. Kako stoje stvari, "modri" imaju 35 osvojenih bodova uz gol razliku +20. Hajduk ima 34 boda i gol razliku +11. 

Prije derbija, Dinamo je bio izraziti favorit za trofej s koeficijentom 1,35, ali je nakon remija na Maksimiru taj tečaj narastao na 1,4. A što se tiče Hajduka, on se nakon derbija snizio s 3,2 na 3. Situacija je ostala nepromijenjena nakon 17. kola, tako da je Dinamo još uvijek osjetni favorit za titulu prema kladionicama s koeficijentom 1,40 (Hajduk je i dalje na 3).

Pred nama je još samo jedno kolo HNL-a prije zimske stanke. I oba favorita za titulu zaključit će polusezonu na domaćim travnjacima, Dinamo protiv Lokomotive, a Hajduk protiv Vukovara 1991. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

